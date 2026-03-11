Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Р акът е едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медицина, но благодарение на напредъка на науката, днес той вече не се приема само като присъда, а като състояние, което в много случаи е лечимо или контролируемо.

Страхът от това заболяване е толкова силен, че мнозина го възприемат като окончателна присъда. В своята същност ракът е процес, при който нормалните клетки в тялото започват да се делят неконтролируемо. Вместо да спрат да се делят, тези клетки образуват маси, наречени тумори.

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак.

Всъщност много митове за рака все още съществуват и, за съжаление, някои хора все още вярват в тях. Ракът е отнел много животи и е едно от най-смъртоносните заболявания в света, но дезинформацията не помага нито за предотвратяването, нито за лечението му, затова събрахме някои факти, които развенчават митовете за това заболяване.

Има много неща, за които смятаме, че причиняват рак, когато всъщност няма научни доказателства това да е вярно. Някои от тези митове съществуват толкова отдавна, че дори вече не ги поставяме под съмнение. Вижте кои са те в нашата галерия.