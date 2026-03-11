Свят

15 години след ада във Фукушима: Япония притихва пред призрака на най-голямата ядрена катастрофа на века

15 години по-късно: Пълната хронология на трагедията във Фукушима – от 14-метровата вълна до днешната опасна мисия на роботите в стопените реактори

11 март 2026, 06:42
Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива

Иран с нови атаки с ракети и дронове срещу Израел и страните от Залива
Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка
Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!
Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток
Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България
Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ
Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Д нес, точно в 14:46 ч. местно време, сирените в цяла Япония ще раздерат тишината. Преди точно 15 години в този съдбоносен миг земята се разтърси с магнитуд 9.1 – трус толкова мощен, че измести главния остров на архипелага Хоншу с 2.4 метра на изток и съкрати денонощието на планетата с 1.8 микросекунди.

(Във видеото: 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-голямата АЕЦ в света)

Но истинският „черен лебед“ дойде 40 минути по-късно под формата на водна стена, висока колкото осеметажна сграда. Тя не просто отнесе цели градове, а проби сърцето на атомната енергетика.

15 години по-късно АЕЦ „Фукушима-1“ (Fukushima Daiichi) остава най-скъпият и сложен технологичен ребус в историята.

Хроника на апокалипсиса: 24 часа, които промениха всичко

Ударът на цунамито

Земетресението активира автоматичното изключване на реактори 1, 2 и 3. Истинският колапс обаче настъпи, когато 14-метровата стена от вода прехвърли защитната дига (проектирана за едва 5.7 метра) и заля дизеловите генератори в ниските нива. Случва се най-страшното: Station Blackout (пълно прекъсване на захранването).

АЕЦ Фукушима - една от най-големите ядрени аварии в историята
8 снимки
АЕЦ Фукушима
АЕЦ Фукушима
АЕЦ Фукушима
АЕЦ Фукушима

Първите 24 часа: Топенето (The Meltdown)

Без охлаждане, ядреното гориво започна да кипи и да се изпарява. Нивото на водата падна, разголвайки ядрените пръти. При температура над 1200°C циркониевите обвивки реагираха с парата, отделяйки огромни количества водород.

Експлозиите: Натрупаният водород предизвика серия от взривове в сградите на 1-ви, 3-ти и 4-ти блок, които разрушиха покривните им конструкции и изхвърлиха радиоактивни частици в атмосферата. За разлика от Чернобил обаче, тук нямаше графитен пожар, което ограничи разпространението на радиацията в по-високите слоеве на атмосферата.

Технологичният фронт през 2026 г.: Мисията „Кориум“

Към днешна дата основната битка се води в недрата на реакторите срещу кориума – около 600 тона радиоактивна лава от стопено ядрено гориво и бетон.

Битката на роботите: През последната година (2025-2026) Япония разгърна ново поколение роботи с изкуствен интелект. Те са проектирани да издържат на радиационни нива, които „пържат“ обикновената електроника за минути. Задачата им е да извлекат малки проби, за да разберат как да демонтират тези „смъртоносни сърца“.

Апокалиптичните гледки край АЕЦ „Фукушима“
11 снимки
Фукушима градска зона
Фукушима градска зона
Фукушима градска зона
Фукушима градска зона

Подземната „Ледена стена“: Гигантска подземна бариера от замразена почва с дължина 1.5 км обгражда реакторите. Тя спира смесването на чистите подпочвени води с радиоактивните течности в основите на сградите. Поддръжката ѝ е скъпа, но е критична за безопасността на Тихия океан.

Свидетелства от първо лице: Гласът на оцелелите

Зад сухите цифри на международните агенции стоят хиляди прекършени съдби, които 15 години по-късно все още търсят покой.

„Земята не просто се тресеше, тя се вълнуваше като океан“, спомня си Йоко Конучи от град Томиока, която напуска дома си само с документите и мляко за бебето си, вярвайки, че се разделя с него за два дни, а не за десетилетие.

Вътре в самата централа, в най-критичните часове, покойният вече директор Масао Йошида признава пред разследващите: „Няколко пъти си помислих: "Днес ще умрем". Бях сигурен, че това е финалът не само за нас, но и за цяла Източна Япония“.

На самия бряг местният рибар Хироши Кано описва ужаса на цунамито като „черна кал, смесена с коли и къщи, която извади тапата на океана“, превръщайки морето-хранител в смъртоносен враг.

Дори анонимните герои от екипа „Фукушима 50“, работили в пълен мрак вътре в реакторите, споделят, че най-страшна е била тишината, нарушавана само от пукането на метала: „Знаехме, че всеки метър по-близо до клапана съкращава живота ни с години, но нямахме право да се откажем“.

Екологичната цена и геополитическият разлом

Изпускането на водата

През 2023 г. започна поетапното изпускане на над 1.3 милиона тона пречистена вода (чрез системата ALPS) в океана. Въпреки че МААЕ гарантира, че съдържанието на тритий е безопасно, Китай и Южна Корея остават скептични, което доведе до тежки икономически санкции върху японските морски продукти. За местните рибари това е „икономическо цунами“, което 15 години по-късно все още подкопава поминъка им.

Дивата природа: Новите господари

В „Зоната на изключване“ природата си взема своето. Популациите от диви свине и макаци са се увеличили неконтролируемо в призрачните градове като Намие и Футаба. Тези територии днес са огромна естествена лаборатория за ефектите на радиацията върху екосистемите.

Завръщането и „Ядреният ренесанс“

Днес части от „Зоната“ са отворени за живеене, но градовете остават празни. От 160 000 евакуирани, едва малък процент са се завърнали. Парадоксално, но на 15-ата годишнина Япония отново поглежда към атома. Глобалната енергийна криза от 2024-2026 г. принуди страната да рестартира затворените си реактори, но по нови, „драконовски“ стандарти за безопасност.

Фукушима днес е напомняне, че в атомната ера „безопасност“ означава способност да предвидим дори немислимото. Пълното разчистване ще отнеме поне още 30-40 години, а цената му вече надхвърля 200 милиарда долара.

Чернобил: Призракът, който отказа да си тръгне

Въпреки технологичните разлики, всяка дискусия за Фукушима неизменно събужда призрака на Чернобил – единствената друга катастрофа от седма степен в историята. Всичко там започва в 01:23 ч. на 26 април 1986 г., когато по време на изпитание за безопасност в Четвърти енергоблок настъпва фатална комбинация от човешка грешка и конструктивен дефект на реактора РБМК-1000. Две последователни експлозии изхвърлят 1000-тонния капак на реактора, разрушавайки сградата и излагайки графитното ядро на пряк контакт с атмосферата. За разлика от Фукушима, в Чернобил се разразява 10-дневен графитен пожар, който изхвърля радиоактивни изотопи на височина до 1 км, разнасяйки замърсяването над цяла Европа. Трагедията отнема живота на 31 души в първите месеци вследствие на остра лъчева болест и налага незабавната евакуация на 49-хилядния град Припят едва 36 часа след взрива. Днес реакторът е погребан под „Новия безопасен конфайнмънт“ – гигантска метална арка, проектирана да изолира обекта за следващия век, докато радиацията в самата сърцевина на разрушения блок остава смъртоносна.

Фукушима (2011) срещу Чернобил (1986)

Показател АЕЦ „Чернобил“ (СССР) АЕЦ „Фукушима-1“ (Япония)
Причина Човешка грешка и дефект в дизайна Природно бедствие (Земетресение и Цунами)
Степен по INES 7 (Максимална) 7 (Максимална)
Брой засегнати реактори 1 (Четвърти блок) 3 (Блокове 1, 2 и 3)
Експлозия Мощна топлинна и ядрена (разрушава ядрото) Водородни детонации (в сградите над ядрата)
Графитен пожар Да (изхвърля радиоактивност високо в небето) Не (по-ниско и контролирано замърсяване)
Защитна обвивка Няма (реакторът е открит към небето) Стоманена и бетонна (ограничава теча)
Директни жертви 31 (в първите месеци от радиация) 0 (от радиация); над 2000 от стреса при евакуация
Разпространение Облак над цяла Европа 80% от радиацията отиде над Тихия океан
Зона на изключване 30 км (постоянно затворена) 20 км (поетапно отваряна за живеене)
Последвайте ни
Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

Сряда носи слънце и пролетни 18 градуса

11 март: Когато невъзможното стана българско

11 март: Когато невъзможното стана българско

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Кабинетът обсъжда предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Почитаме двама светци! Кой празнува имен ден днес

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

Dacia Jogger Hybrid 155 ни показва, че електрификацията може да е достъпна (тест драйв)

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени разкриха ползите от секса за жените

Учени разкриха ползите от секса за жените

Любопитно Преди 39 минути

Интимността може не само да донесе удоволствие, но и да подпомогне здравето на жената

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

България Преди 1 час

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

По следите на изгубеното време – какво крие крепостта Хоталич

Любопитно Преди 1 час

Хоталич е сред малко известните крепости у нас и може би за това все още е запазила част от първобитния си, девствен чар

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Свят Преди 8 часа

Органите на реда призоваха гражданите да стоят далеч от района

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

От градския транспорт в София заплашиха със стачка

България Преди 9 часа

Поканили са премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Иран: Не търсим примирие, ще накажем САЩ и Израел

Свят Преди 10 часа

Това заяви влиятелният председател на иранския парламент.

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Свят Преди 10 часа

Ген. Комаренко: Вече са освободени над 400 квадратни километра от нашата територия

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Около 140 войници на САЩ са ранени в битката с Иран

Свят Преди 11 часа

Осем военнослужещи остават в тежко състояние

Протест срещу Борислав Сарафов в София

Протест срещу Борислав Сарафов в София

България Преди 11 часа

В района имаше засилено полицейско присъствие, а движението бе ограничено

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Ирански хакери хакнаха десетки камери в Израел

Свят Преди 11 часа

Властите призоваха собствениците на камери да сменят паролите си

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Свят Преди 12 часа

Атаките са извършени в рамките на „33-тата вълна“ от ирански удари

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Ние също така може да отменим някои санкции, свързани с петрола

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Свят Преди 14 часа

Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 14 часа

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

<p>Бивши военни от Украйна шпионирали в България</p>

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

България Преди 15 часа

Разследването е свързано със секретна информация

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 март, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 март, сряда

Edna.bg

Тревога в Левски заради Светослав Вуцов

Gong.bg

Реал Мадрид и Манчестър Сити отново ще предложат зрелище в Шампионска лига

Gong.bg

15 години след аварията в АЕЦ "Фукушима": Може ли град Одака да бъде възстановен

Nova.bg

Янкулов: Защо прокуратурата не е предприела действия срещу Теодора Георгиева, ако е имала доказателства за подкуп?

Nova.bg