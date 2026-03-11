България

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

За последните 3 - 4 години организацията е получила около 300 хиляди лева дарения, като най-голямото е за 251 000 лева

Б анковата тайна на 44 сметки, свързани с разследването на НПО-то на Ивайло Калушев, е вдигната. Това обяви на брифинг заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

За последните 3 - 4 години организацията е получила около 300 хиляди лева дарения, като най-голямото е за 251 000 лева и е преведено по лична сметка на Ивайло Иванов.

В частно училище, където е учило 15-годишното момче, са установени множество административни нарушения.

Продължава разпитът на свидетели и се назначават нови експертизи по случая "Петрохан - Околчица", заяви заместник-апелативният прокурор. Основната дейност на починалите е извършвана в района на хижа Петрохан, установено е, че те са живели там също.

Експертизите са възложени към отдел Криминалистика на НСлС, резултатите от тях заедно с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие, на външни лица и на двете местопроизшествия, уточни Николова. И при тримата починали на Околчица причината е огнестрелно нараняване в главата.

При  15-годишното момче има входна рана в лявото слепоочие, изстрелът е от упор, при Николай Златков входна рана от упор и при Ивайло Калушев от непълен упор входна рана в областта на устната кухина. Приблизителен ден на смъртта е посочен от експертизата. 

Работи се активно по делото във връзка с дейността на Националната агенция по контрол и защита на територията. 

Двете досъдебни производства за "Петрохан" и "Околчица" вече са обединени, под ръководството на Софийска районна прокуратура, каза още Николова.

За телата от Околчица е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза със специалисти от София, с цел да се определи приблизителният час на смъртта.

Предвижда се нов оглед на хижа "Петрохан", която в момента е под охрана. 

Източник: БГНЕС

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той, цитиран от NOVA.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“.

  • ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). 

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани. 

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство. 

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.

