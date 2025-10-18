Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Б ританският принц Андрю е летял четири пъти с частния самолет на финансиста педофил Джефри Епстийн, показват публикувани в САЩ документи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Името на принца се споменава в списъка с пътниците на полет от Лутън до Единбург от 1 септември 2006 г., заедно с това на осъдената за сексуален трафик Гилейн Максуел, както и в този на полет на 12 май 2000 г., в който се посочва, че е пътувал заедно с Епстийн, Максуел, звездния шеф готвач Адам Пери Ланг, телохранител и още три лица.

Името "принц Андрю" се среща и сред пасажерите на още два полета, този път от 1999 г., редом с това на офицера от кралската охрана Стив Бърджис.

„Предпочитанията“ на Клинтън и обвиненията в оргии: Документите на Епщайн

До огласяването на списъците се стигна само часове след като Андрю обяви, че ще спре да използва всички свои титли и почетни звания, включително титлата на херцог на Йорк.

Съпругата на опозорения бивш сенатор от Ню Джърси Боб Менендес Гуендолин Бек и жена на име Клеър Хейзъл също присъстват сред имената на пътниците на единия от полетите от 1999 г. – тогава в самолета са били и Епстийн, и Максуел.

Полетът, в който фигурират Бек и Хейзъл, е от 12 февруари от Американските Вирджински острови до Палм Бийч, Флорида; другият полет от 1999 г. е бил на 9 февруари от Тетърбъро, Ню Джърси, до Американските Вирджински острови.

Andrew 'flew on Jeffrey Epstein's private jet and had massages paid for by paedophile', papers claim https://t.co/0R4YFShhTl via https://t.co/qwkg6JoELM — James Ainsley Barrett (@Jimbob37118131) September 26, 2025

Списъците са част от стотици документи, публикувани вчера от Комисията за надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ.

Името на Андрю изплува под светлината на прожекторите около делото за сексуален трафик срещу Максуел, когато той бе посочен като един от хората, летели със самолета на Епстийн – един от обвинителите на опозорения представител на британския хайлайф дори твърди, че Максуел и принцът са летели заедно и в средата на 90-те.

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти".