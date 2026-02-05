Свят

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

5 февруари 2026, 16:50

Б ританският премиер Киър Стармър се извини в четвъртък на жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн за това, че е избрал Питър Манделсън за посланик на Великобритания във Вашингтон, пише Politico.

Министър-председателят е подложен на сериозни критики, след като документи от последния публикуван пакет с файлове за Епстийн изглежда показват, че покойният финансист е получавал изтекла чувствителна информация за правителствени политики от Манделсън, който по онова време е бил министър на бизнеса на Обединеното кралство и високопоставен член на правителството.

Британският премиер, който уволни Манделсън като посланик през септември миналата година заради мащаба на приятелството му с покойния сексуален престъпник, се обърна директно към жертвите на Епстийн по време на посещение в крайбрежния град Хейстингс на южното крайбрежие на Англия.

"Съжалявам", каза Стармър. "Съжалявам за това, което ви беше сторено, съжалявам, че толкова много хора с власт ви провалиха, съжалявам, че повярвах на лъжите на Манделсън и го назначих, и съжалявам, че дори сега сте принудени отново да гледате как тази история се разгръща публично."

Премиерът заяви, че правителството му "няма да позволи на влиятелните да третират правосъдието като нещо по избор" и ще направи всичко по силите си, за да "гарантира търсенето на отговорност".

Изказването му идва на фона на гнева на част от депутатите от Лейбъристката партия, които са възмутени, че премиерът е назначил Манделсън, и искат началникът на кабинета на Стармър, Морган Максуини, когото смятат за ключов за това решение, да напусне "Даунинг стрийт" №10.

Ветеранът депутат от Лейбъристката партия Карл Търнър заяви пред Times Radio, че Стармър трябва "да се освободи от онези съветници, които откровено са дали ужасни съвети". Запазването на Максуини на поста поставя Стармър "в ненужно трудна позиция", каза Търнър.

Въпреки това министрите настояват, че позицията на Максуини е сигурна. "Виновният тук не е премиерът или неговият екип", заяви пред Sky News министърът на общностите Стив Рийд, близък съюзник на началника на кабинета в "Даунинг стрийт". "Това е Питър Манделсън, който е лъгал, манипулирал и заблуждавал всички."

Източник: politico    
