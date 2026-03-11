Любопитно

Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят

Супермоделът Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира перфектна визия в кожа в „шоколадов“ цвят, доказвайки, че балансът между обемни силуети и женствени акценти е ключът към модерния и скъп вид през този сезон

11 март 2026, 13:22
Визия за милиони: Роузи Хънтингтън-Уайтли показа как да носим кожа в най-актуалния цвят
Източник: Getty Images

Б ританският супермодел Роузи Хънтингтън-Уайтли демонстрира как един прост стилистичен трик може да превърне обикновеното кожено яке в истинско въплъщение на шика. Нейният модерен аутфит доказва, че всяка жена може да изглежда скъпо, стига да заложи на правилните акценти.

  • „Total look“ в шоколадово – елегантната алтернатива на черното

В основата на облеклото е наситеният шоколадов тон – един от ключовите нюанси, който доминира в трендовете вече няколко сезона. Дизайнерите все по-често го наричат „новото черно“: той е също толкова универсален, но далеч по-мек и изискан.

Ансамбълът е изработен от екокожа с фин гланцов завършек. Самата текстура се превръща в основен инструмент за стилизиране – тя добавя дълбочина на цвета и създава усещане за луксозна, внимателно обмислена визия в кожа от глава до пети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)

  • Силует с характер: Акцент върху раменете

Ключовият елемент в тоалета е обемното кожено яке тип „овърсайз“ с изразителна линия на раменете. Тази кройка изгражда ясен и уверен силует, добавяйки нотка на фина мъжественост. Същевременно, благодарение на перфектната дължина и прецизната изработка, якето не утежнява фигурата, а подчертава нейните предимства.

Моделът съчета горната част с права кожена миди пола – друг хит на сезона. Класическата дължина балансира дързостта на кожата, придавайки на облеклото изтънчен вид. Резултатът е хармонична визия, която изглежда по-скоро аристократично, отколкото агресивно.

Embed from Getty Images

  • Детайлът, който променя всичко

Забележителният контраст в аутфита идва от ефирната бяла блуза с голяма панделка. Тя омекотява кожения ансамбъл и внася необходимата доза женственост. Този елемент работи на няколко нива: озарява лицето, привлича вниманието към горната част на силуета и добавя драматизъм, без да претоварва визията.

Обувките продължават играта на контрасти – бели обувки с отворена пета и заострен връх повтарят цвета на блузата, завършвайки този цялостен и изискан тоалет.

Embed from Getty Images

  • Емблематична естетика и в красотата

По отношение на косата и грима, Роузи остава вярна на своята минималистична естетика. Гладка прическа с път настрани и грим в топли тонове подчертават естествената ѝ красота, без да отвличат вниманието от основния фокус – играта на силуети и текстури.

  • Защо тази визия заслужава внимание?

Този стайлинг е истински майсторски клас по носене на „total leather“ визия. Тайната се крие в баланса: структурираните рамене са омекотени от женствени детайли, наситеният тъмен нюанс е освежен от ярък акцент, а дръзката текстура е „укротена“ от сдържана кройка.

Роузи Хънтингтън-Уайтли стилистичен трик кожено яке модерен аутфит шоколадов тон екокожа
Последвайте ни
ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

ЕК предупреди, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Шер провокира слухове за таен брак – появи се с огромен пръстен на сватбата на сина си

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 7 минути

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 10 минути

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Свят Преди 27 минути

Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията, заяви той

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Защо войната в Иран може да се сведе до контрола над един малък остров

Свят Преди 47 минути

Остров Харг се намира на около 16 мили от иранския бряг в Персийския залив, което го прави труден за защита и лесен за изолация

Снимката е илюстративна

Прекратиха поръчката за ремонт на на двигатели за самолети МиГ-29

България Преди 59 минути

Въпреки доставените първи осем F-16, страната ни трябва да поддържа старите съветски машини поне до 2028 г., но липсата на кандидати за ремонт поставя охраната на въздушното пространство под риск

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Любопитно Преди 1 час

Поредицата е част от съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

На първо четене: НС прие законопроект, легитимиращ лобизма

България Преди 1 час

Норвежката принцеса Мете-Марит

Норвежката принцеса се готви за белодробна трансплантация

Свят Преди 1 час

Норвежката принцеса и бъдеща кралица Мете-Марит продължава да се бори със здравословни проблеми на фона на нови подробности относно приятелството ѝ с финансиста педофил Джефри Епстийн

<p>Иран минира&nbsp;Ормузкия проток</p>

CNN: Иран започва да поставя мини в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Стратегическият воден път, по който минава около една пета от световния петрол, остава под напрежение

<p>Мястото, откъдето е изкопано 40% от златото на планетата</p>

Златната столица на света: Градът, в който са изкопани 40% от съкровищата на планетата

Любопитно Преди 1 час

Йоханесбург в Южна Африка неслучайно носи името „еГоли“ (Мястото на златото) – под краката на жителите му лежи най-богатото находище, променило световната икономика завинаги

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Експерт разкри защо 12 години търсим MH370 на грешното място

Свят Преди 1 час

Инженерът от EgyptAir Исмаил Хамад вярва, че изчезналият полет MH370 на Malaysia Airlines се е разбил на Филипинските острови, докато Ocean Infinity преустановява издирването

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и наследниците му бяха освиркани от протестиращи след безпрецедентния арест на принц Андрю. Скандалът с аферата „Епстийн“ разтърси династията Уиндзор, поставяйки под въпрос бъдещето на монархията и закона.

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

България Преди 1 час

Темата за честността на вота започна още в началото на заседанието

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Любопитно Преди 1 час

След специалното студио на NOVA с водещи Мариян Станков - Мон Дьо и Станислава Айви ексклузивно ще бъде излъчена 98-та церемонията по връчване на наградите „Оскар“ по KINO NOVA

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Свят Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Дакота Джонсън свали почти всичко за световна марка – кадрите подпалиха интернет

Edna.bg

Ботев Пловдив на 114 години: Този клуб е повече от футбол

Gong.bg

Полицията в Манчестър започна разследване срещу Родри, тормозел съседите си с дрон

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Избраха нов председател на Надзорния съвет на НЗОК

Nova.bg