„Какво знаехте?“: Освиркаха Кейт, Уилям и Чарлз по време на кралско събитие

К ейт Мидълтън, принц Уилям, крал Чарлз III и други ключови членове на кралското семейство се изправиха лице в лице с протестиращи по време на първата си голяма публична поява след ареста на бившия принц Андрю, пише PEOPLE.

В понеделник, 9 март, кралските особи присъстваха на службата по случай Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон. Там те бяха посрещнати от активисти на антимонархическата група „Република“.

„Какво знаехте?“ гласяха надписите върху десетки яркожълти плакати – директна препратка към връзките на Андрю с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Останалите транспаранти съдържаха остри антимонархически послания и нови критики към бившия принц.

Службата в Уестминстърското абатство бе най-масовото събиране на фамилията, откакто 66-годишният Андрю бе арестуван на 19 февруари по подозрение в злоупотреба с публична длъжност. Този арест – първият на член на кралското семейство от 1649 г., когато крал Чарлз I е екзекутиран за държавна измяна – предизвика сътресения в династията Уиндзор и повдигна сериозни въпроси относно отчетността и привилегиите на короната.

„Ако се разкрие, че хора от обкръжението му са знаели за действията му – независимо дали става дума за семейството, полицията или служители – тогава ще трябва да хвърчат глави“, коментира пред списание PEOPLE Робърт Джобсън, автор на книгата „Наследството на Уиндзор“. Източник от Двореца допълва: „Монархията е преживявала много кризи, но когато става въпрос за вътрешен човек и реален арест – нещата са коренно различни. Това е много по-сериозно.“

Бившият херцог на Йорк, който вече официално се нарича Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бе отведен от полицията сутринта на 19 февруари от имението Сандрингам. Властите са пристигнали малко след 8:00 ч., задържайки брата на краля по подозрение в престъпления, свързани с аферата „Епстийн“.

Докато кадрите от полицейската акция обикаляха света, кралското семейство, начело с монарха, научаваше детайлите за ареста в реално време. „Това е мястото, където кралицата прекара последния си рожден ден през април 2022 г.“, казва Джобсън пред PEOPLE, визирайки символиката на мястото. „Четири години по-късно то бе претърсено от полицията. Невероятно е.“

Андрю бе отведен в полицейския участък в Айлшам, Норфолк, където бе задържан за 11 часа, преди да бъде освободен под гаранция. Камерите го заснеха в сломлено състояние на задната седалка на автомобил при напускането на участъка. „Това е върховно унижение“, споделя източник от кралските среди.

Задържането се случи само четири месеца след като през октомври 2025 г. Андрю бе лишен от титлите си и принуден да напусне дома си в „Роял Лодж“ заради скандалните си връзки с Епстийн.

77-годишният крал Чарлз III коментира случая с кратко, но категорично изявление: „С най-дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията в злоупотреба с публична длъжност... Нека заявя ясно: законът трябва да следва своя път.“

Според Айлса Андерсън, бивш прессекретар на кралица Елизабет II, думите на монарха са внимателно подбрани. „Това е категоричен начин за дистанциране“, обяснява тя.

Докато скандалът се разраства, общественото внимание се насочи и към най-близките на Андрю. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която не е виждана публично от Коледа, в момента е в чужбина, но е изправена пред засилен натиск и евентуален разпит по делото. Дъщерите му, принцесите Евгения и Беатрис, също ограничават публичните си появи, като според запознати са „съкрушени“ от развоя на събитията и се опитват да предпазят децата си от медийната буря.

В момента Андрю Маунтбатън-Уиндзор е под разследване. Полицията проверява документи, предоставени от Министерството на правосъдието на САЩ, според които той може да е споделял чувствителна информация с Епстийн по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство.

Ако бъде признат за виновен в злоупотреба с публична длъжност, той е заплашен от максимална присъда доживотен затвор. Междувременно правителството обмисля законодателни промени, които окончателно да го изключат от линията за наследяване на престола, където в момента той заема осмо място.

„Когато са се случвали тези неща, той е бил принц Андрю, херцог на Йорк – в самото сърце на кралското семейство“, посочва Робърт Джобсън. „Големият въпрос сега е кой какво е знаел, кога го е знаел и защо никой не е предприел нищо.“