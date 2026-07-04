Иран демонстрира мощ за погребението на Хаменей: Ще присъства ли Моджтаба?

Ч етири месеца след като беше убит в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, Върховният лидер Али Хаменей е почетен с едноседмичен погребален спектакъл, обхващащ пет града в две държави, като се очаква да присъстват милиони опечалени.

Въпреки скъпоструващата война срещу две от най-силните армии в света и десетилетията на смазващи икономически затруднения, Техеран не пести средства, за да изпрати Хаменей с грандиозна церемония, обвита в религиозен символизъм, която съвпада с празненствата по случай 250-годишнината от Деня на независимостта на САЩ, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Властите твърдят, че са стартирали едно от най-мащабните логистични усилия в историята на Ислямската република, мобилизирайки държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, войници, хуманитарни работници и дори религиозни „траурни групи“, за да организират погребението и да управляват милионите „поклонници“, които се очаква да пътуват до градове и свети места в Иран и Ирак, за да се сбогуват с аятолаха. Властите в съседен Ирак, където шиитските мюсюлмани са мнозинство, заявяват, че се очаква милиони опечалени да отдадат почитта си.

⚡️ JUST IN: Khamenei’s funeral has begun in Iran



More than four months have passed since his elimination.



The coffins of Iran’s Supreme Leader and members of his family have been displayed for the farewell ceremony, where the ayatollah’s allies are seen crying.



On February 28,… pic.twitter.com/iFNBJFXHlJ — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

Повече от десет дни масираното отразяване в иранските медии подготвя този момент, като възпоменателни песни и документални филми за живота на Хаменей изместиха новините за преговорите със САЩ, които преди това доминираха в заглавията. Мащабът на спектакъла е проектиран така, че да изпрати послание към света и към враговете на Ислямската република: режимът не само оцеля в екзистенциална война, но и упорито ще увековечи своя убит лидер като символ на своята устойчивост.

„Трябва да се изправим и да издигнем вика за кръвта на нацията пред света, за да знае светът, че почетната и благородна иранска нация не остава мълчалива пред лицето на потисничеството… и няма да пренебрегне кръвта на своя имам (Хаменей). Епично дело, което ще покаже на света величието на духа на една нация“, написа Мохамад Багер Галибаф, влиятелният председател на парламента, който води преговорите на Иран със САЩ, в съобщение, публикувано от държавните медии в четвъртък.

Това може да отбележи и момента, в който новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, ще направи своя публичен дебют, след като остана в укритие, откакто баща му и членове на семейството му бяха убити.

Спектакъл, пропит със символика

В церемонията не бива да се пропуска очевидно умишлената символика на избраните дати. Планирано е тялото на Хаменей да бъде изложено за поклонение точно на 250-ия Ден на американската независимост, докато друг ключов ден от процесията съвпада с голямо шиитско възпоменание за смъртта на историческа религиозна фигура.

Целият спектакъл се разиграва по време на ислямския месец Мухарам – период, дълбоко свързан в шиитския ислям с траур, предателство и мъченичество, по-конкретно с мъченическата смърт през VII в. на Имам Хюсеин, един от шиитските светци, от когото Хаменей проследява своя произход.

Хаменей, чието 37-годишно управление се отличаваше с упорито непокорство и дълбок скептицизъм към Запада, беше убит в първия ден от войната между САЩ и Израел на 28 февруари. И все пак погребението му се организира като парад на победата в три ирански града и две свети места в съседен Ирак, показвайки на поддръжниците, че духовникът все още не е загубил, дори и след смъртта си.

#Tehran : Thousands gather to pay their final respects to late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during state funeral ceremonies. pic.twitter.com/4haRTGxywU — VARTA ( वार्ता ) (@varta24news) July 4, 2026

Лидерът, чието убийство от страна на САЩ и Израел издигна статута му, председателстваше по време на някои от най-мащабните антиправителствени протести в историята на Иран, смазвайки брутално демонстрантите, които често скандираха за неговата смърт. В този процес той укрепи властта на твърдолинейното ядро на режима въпреки засилената вътрешна и международна опозиция.

„Убийството направи Хаменей много по-мощен символично след смъртта му, отколкото беше приживе. Сега Хаменей се представя като мъченически загинал религиозен авторитет, подобно на почитаните шиитски светци, чийто светоглед беше оправдан от начина на неговата смърт“, коментира пред CNN Сина Тооси, старши чуждестранен сътрудник в Центъра за международна политика.

Петдесет милиона хляба

Единственият предишен опит на Иран с погребения в такъв мащаб са тези на основателя на Ислямската република аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. и на командира на силите „Кудс“ Касем Солеймани през 2020 г. И двете процесии завършиха с хаос и смъртоносни блъсканици в тълпата.

Тялото на Хомейни, изложено на същото място, където неговият приемник Хаменей е планирано да лежи в продължение на два дни, трябваше да бъде прибрано с хеликоптер, след като обезумели опечалени разкъсаха покрова на ковчега му.

Опазването на тялото на лидера, управлението на милионите опечалени, същевременното приемане на чуждестранни високопоставени лица и организирането на мащабни събития в пет града в две държави е колосално начинание. То ще изисква безпрецедентна операция за сигурност за страна, която току-що е излязла от вътрешни размирици и война със САЩ.

Първото събитие, на което ще бъде изложен ковчегът, започва в 6:00 ч. сутринта местно време в събота, когато тялото на Хаменей ще бъде поставено на издигната сцена, изградена в техеранската „Имам Хомейни Мосала“ – мащабен джамиен комплекс. Пожарникарите са инсталирали повече от 6000 покривни водни пръскачки в целия площад, за да охлаждат тълпите под жаркото юлско слънце.

⚫️Scenes from the funeral procession of the martyred Supreme Leader #Seyyed Ali Khamenei in the Iranian capital, #Tehran @qudsn #iran https://t.co/zfFwVvc8O7 pic.twitter.com/MtAIXT9gyR

▪️Martyred Leader sought a dignified, strong Iran: FM Araghchi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 4, 2026

Международните и вътрешните летища на столицата ще бъдат затворени през дните на погребението, като в градовете, през които ще премине тялото на Хаменей, са обявени национални празници. Техеран, град със 17-милионно население, ще претърпи най-голямата транспортна операция в историята си – частните автомобили ще бъдат забранени в близост до процесията, а над 700 паркинг зони ще бъдат отворени, за да се освободи място за милионите, които се очаква едновременно да пристигнат в града.

Около 50 милиона хляба ще бъдат изпечени, за да бъдат нахранени опечалените, като в столицата са разположени 16 мобилни пекарни от доброволческите паравоенни сили „Басидж“, съобщават иранските медии.

По данни на Червения полумесец Техеран и други големи градове са подготвени за пристигащите опечалени. Властите са мобилизирали 2500 линейки, 21 хеликоптера, 100 дрона и хиляди спасители, а над двадесет болници, 500 000 литра системи за венозни вливания и 20 000 класни стаи са в готовност, съобщават иранските медии.

Правителството поде национална кампания с призив към хората да предоставят домовете си за настаняване на опечалените, посещаващи Техеран, Машхад и Кум, като джамиите, спортните зали, парковете и културните центрове в столицата също са подготвени да приемат милионите, които се очаква да присъстват на погребалната церемония.

Проектиране на мощ пред света

На третия ден се очаква погребалната процесия да премине от източната до западната част на столицата. След това тялото на Хаменей ще бъде отнесено за още церемонии в светия град Кум, преди да бъде транспортирано със самолет до шиитските свети места в иракските градове Наджаф и Кербала. След това то ще бъде пренесено до крайното си място за погребение в храма „Имам Реза“ в Машхад – родното място на Хаменей.

Транспортирането на тялото на бившия върховен лидер в Ирак служи като символ на самоопределянето на Ислямската република като революционна сила без граници – послание, което тя желае да засили след години на демонстриране на влиянието си в региона.

„Религиозните му последователи се простираха в Ирак, Пакистан, Бахрейн и други шиитски общности, поради което планираните процесии в Наджаф и Кербала са толкова значими. Те засилват усещането, че това не е просто иранско държавно погребение, а транснационален момент“, казва Тооси.

Иранските служители дават амбициозни оценки за броя на присъстващите – от 4 до 15 милиона опечалени, което може да го превърне в най-голямото погребение в модерната история – и се хвалят, че 14 000 журналисти, включително 900 чуждестранни репортери, ще отразяват събитието.

Държавните медии прекараха последната седмица в изброяване на очакваните чуждестранни високопоставени гости. Но освен грузинския президент Михаил Кавелашвили, пакистанския премиер Шахбаз Шариф и заместник-председателя на руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев, малцина световни лидери се очаква да присъстват. Иранските власти твърдят, че ще присъстват осем държавни глави и 12 председатели на парламенти; западните служители бяха изключени от списъка с поканени.

Massive Crowd at the funeral of Ayatollah Syed Ali Khamenei (m.a). This is not AI, have you ever seen such a big crowd for a person 🧐 pic.twitter.com/XhcvH9v3JW — 𝑯𝒂𝒔𝒏𝒂𝒊𝒏 (@hasnainhu02) July 4, 2026

Вицепрезидентът на Иран описа процесията като едно от най-важните събития на века, а министърът на вътрешните работи заяви, че целта е да се създаде най-голямата „прощална церемония“ в историята на Иран. Али Акбар Пурджамшидиан, командир от Революционната гвардия, назначен да ръководи комисията, контролираща събитията, заяви, че погребението ще се стреми да демонстрира „силата на Ислямската република пред международната общност“.

Ще присъства ли Моджтаба Хаменей?

Централен въпрос, който виси над погребението, е дали Моджтаба Хаменей, новият върховен лидер и син на убития аятолах, ще се появи на процесията за баща си, майка си и съпругата си, които бяха убити при същия удар на САЩ и Израел.

Ранен при тази атака, Моджтаба остава в укритие от началото на войната в края на февруари, като комуникира с поддръжниците си само чрез писмени изявления, без да показва лицето си или да използва гласа си. Иранските служители работят усилено, за да покажат образ на пълно възстановяване, твърдейки, че той ръководи преговорите на Техеран с Вашингтон.

Запитан тази седмица дали той ще присъства, организаторът на погребението отклони въпроса, казвайки, че „въпросът не е в нашата компетенция и решението изцяло зависи от кабинета на Лидера“.

Появата на Моджтаба би била монументална, отбелязвайки първата му публична поява и помагайки за установяване на неговата легитимност. Неприсъствието му вероятно ще подхрани съмненията в страната и чужбина относно здравословното му състояние, както и въпросите за това кой управлява страната. Тази седмица лидерът не се появи на частна прощална церемония за съпругата си.

Ако той отсъства от погребението, Ислямската република вероятно ще представи това като необходима мярка за сигурност.

Иранските военни предупредиха срещу всякакви „погрешни сметки“ по време на погребалните процесии, а външният министър Абас Аракчи заяви в сряда, че Техеран ще даде незабавен и мощен отговор на всяка заплаха срещу ръководството му, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Моджтаба Хаменей е „белязан за смърт“.

Но въпреки стремежа на режима да превърне погребението в масивна демонстрация на власт и народна подкрепа, някои иранци остават безразлични.„От два дни дори не мога да си налея бензин, защото опашките са безумни. И нека бъдем реалисти, повечето хора няма да отидат на погребението, те отиват на почивка. Половината от тях събраха багажа си и си заминаха още вчера“, споделя жителка на Техеран пред CNN.