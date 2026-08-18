Странна ритуална смес пази 2000-годишни мистериозни рисунки в Китай

У чени разкриха тайната зад невероятното съхранение на древното скално изкуство в долината на река Дзуоцзян в Китай. Червените стенописи са оцелели след векове на опустошителни мусонни дъждове без да избледнеят, а причината се крие в използването на човешка кръв като сплотяващ агент за боята.

Изображенията са създадени от представители на матриархалната култура Луоюе преди 1900 до 2600 години. Мотивите включват бременни жени, мъжки гениталии и ритуални сцени, свързани с древен култ към плодородието.

Древна технология за биоминерализация

За да разберат как отворените стенописи са издържали над две хилядолетия в субтропичен климат, изследователите са взели образци с бормашина, тъй като пигментът е бил изключително здраво споен за варовиковата скала. Химическият анализ, публикуван в Journal of Archaeological Science, разкрива двуслойна система:

Основа (грунд): Художниците първо са нанесли смес от нагрети животински кости, птичи тор, варовик и черупки, от които са получили калциев фосфат и негасена вар. Към това са добавени вода и кръв.

Пигментен слой: Върху съхнещия грунд е нанесена червена боя от местна глина, богата на железен оксид.

https://t.co/r5wdIniU0T Dayanjiao Cave is located in the Guizhou Province #China. It contains over 500 #paintings, which have been dated by the authorities between 500 BC to 200 AD. The images consist of #anthropomorths, #zoomorphs, finger tip marks and #symbols. pic.twitter.com/th5F2DReM3 — Bradshaw Foundation (@BradshawFND) August 18, 2026

Тайната съставка: Протеините в кръвта са предизвикали „биоминерализация“ на калциевия карбонат в грунда. Това практически е превърнало боята в същия материал, от който е направена самата варовикова скала, капсулирайки частиците пигмент завинаги.

Кръв от родилки като ритуал за плодородие

Анализите показват, че в някои от изследваните места грундът съдържа между 97% и 99% човешка кръв, а в други - комбинация от 61% човешка и 39% говежда кръв.

Zuojiang Huashan Rock Art, are cave paintings that were made on limestone cliffs located in Guangxi, southern China.

Some of these symbols date back to around 16,000 years ago. pic.twitter.com/KQzixjBpK7 — ᑕOՏᗰIᑕ ᗰᗴՏՏᗴᑎᘜᗴᖇ ≈ 𝕃𝕦𝕚𝕤 𝔸𝕝𝕗𝕣𝕖𝕕𝕠⁷⁷⁷ ∞∃⊍ (@LuisADomDaly) January 19, 2024

Детайлното проучване на човешките протеини разкрива наличието на пролактин-индуциран протеин и лактотрансферин. Тези съединения се срещат в изключително ниски нива у повечето хора, но се повишават драстично при бременни и кърмещи жени.

Вземайки предвид матриархалния характер на общество Луоюе и тематиката на рисунките, авторите на изследването смятат, че кръвта е била събирана по време на раждане и използвана в стенописите като част от свещен обред за женското сътворение и плодородие.