Странна ритуална смес пази 2000-годишни мистериозни рисунки в Китай

У чени разкриха тайната зад невероятното съхранение на древното скално изкуство в долината на река Дзуоцзян в Китай. Червените стенописи са оцелели след векове на опустошителни мусонни дъждове без да избледнеят, а причината се крие в използването на човешка кръв като сплотяващ агент за боята.
Изображенията са създадени от представители на матриархалната култура Луоюе преди 1900 до 2600 години. Мотивите включват бременни жени, мъжки гениталии и ритуални сцени, свързани с древен култ към плодородието.
🩸 ภาพเขียนอายุ 2,000 ปี อาจใช้ “เลือดมนุษย์” เป็นตัวประสานสี— Next Step (@samrujlok) August 17, 2026
ภาพเขียนสีแดงโบราณบนหน้าผาใน หุบเขาแม่น้ำ Zuojiang ทางตอนใต้ของจีน ยังคงมีสีสันชัดเจน แม้ผ่านฤดูมรสุมและสภาพอากาศรุนแรงมานานกว่า 2,000 ปี
ล่าสุดนักวิจัยพบหลักฐานที่อาจอธิบายความทนทานอันน่าทึ่งนี้ได้ว่า คนโบราณอาจนำ… pic.twitter.com/9DmGXC0Y56
Древна технология за биоминерализация
За да разберат как отворените стенописи са издържали над две хилядолетия в субтропичен климат, изследователите са взели образци с бормашина, тъй като пигментът е бил изключително здраво споен за варовиковата скала. Химическият анализ, публикуван в Journal of Archaeological Science, разкрива двуслойна система:
Основа (грунд): Художниците първо са нанесли смес от нагрети животински кости, птичи тор, варовик и черупки, от които са получили калциев фосфат и негасена вар. Към това са добавени вода и кръв.
Пигментен слой: Върху съхнещия грунд е нанесена червена боя от местна глина, богата на железен оксид.
https://t.co/r5wdIniU0T Dayanjiao Cave is located in the Guizhou Province #China. It contains over 500 #paintings, which have been dated by the authorities between 500 BC to 200 AD. The images consist of #anthropomorths, #zoomorphs, finger tip marks and #symbols. pic.twitter.com/th5F2DReM3— Bradshaw Foundation (@BradshawFND) August 18, 2026
Тайната съставка: Протеините в кръвта са предизвикали „биоминерализация“ на калциевия карбонат в грунда. Това практически е превърнало боята в същия материал, от който е направена самата варовикова скала, капсулирайки частиците пигмент завинаги.
Кръв от родилки като ритуал за плодородие
Анализите показват, че в някои от изследваните места грундът съдържа между 97% и 99% човешка кръв, а в други - комбинация от 61% човешка и 39% говежда кръв.
Zuojiang Huashan Rock Art, are cave paintings that were made on limestone cliffs located in Guangxi, southern China.— ᑕOՏᗰIᑕ ᗰᗴՏՏᗴᑎᘜᗴᖇ ≈ 𝕃𝕦𝕚𝕤 𝔸𝕝𝕗𝕣𝕖𝕕𝕠⁷⁷⁷ ∞∃⊍ (@LuisADomDaly) January 19, 2024
Some of these symbols date back to around 16,000 years ago. pic.twitter.com/KQzixjBpK7
Детайлното проучване на човешките протеини разкрива наличието на пролактин-индуциран протеин и лактотрансферин. Тези съединения се срещат в изключително ниски нива у повечето хора, но се повишават драстично при бременни и кърмещи жени.
Вземайки предвид матриархалния характер на общество Луоюе и тематиката на рисунките, авторите на изследването смятат, че кръвта е била събирана по време на раждане и използвана в стенописите като част от свещен обред за женското сътворение и плодородие.