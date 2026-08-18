Женски бой в хотел прати селекционера на Египет в болница (ВИДЕО)

С елекционерът на Египет Хосам Хасан бе приет по спешност в болница след бой между настоящата и бившата му съпруга.
Грозната сцена се разиграла в хотел на Северното крайбрежие на Египет. Хасан и настоящата му половинка Дан Адам посетили заведението след представление.
مشاجرة بين زوجة حسام حسن وطليقته وأبنائه في الساحل الشمالي#سوشال_سكاي#مصر#حسام_حسن#زوجة_حسام_حسن pic.twitter.com/c3ayQlK4ng— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 15, 2026
През вратата нахлула бившата на селекционера Хауида Ел Гарбауи.
Размяната на словесни обиди прераснала във физическа саморазправа.
كيف تحولت أزمة الساحل إلى تريند عالمي ضد حسام حسن؟— Offside - اوفسايد (@Offside_acc) August 18, 2026
#اوفسايد pic.twitter.com/Cm6IvM5M4l
Треньорът се опитал да разтърве дамите, но не успял. Наложило се бъде извикана полиция.
На място пристигнала и линейка, тъй като Хасан не издържал на напрежението и припаднал. Малко по-късно е бил откаран в болница.