Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер

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Тони Блеър и Николай Младенов ще се присъединят към Джаред Кушнерна среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху за обсъждане на бъдещето на Газа.

Посредниците търсят напредък по пътната карта за Газа, която включва разоръжаване на „Хамас“, изтегляне на израелските сили и предаване на управлението на палестински технократи.

Нетаняху отхвърля предложението за пълно изтегляне на Израел, настоявайки „Хамас“ да бъде напълно разоръжен. Така изпълнението на следващите етапи от споразумението за прекратяване на огъня остава в застой.

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Бившият британски премиер Тони Блеър и българският дипломат Николай Младенов ще участват в среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху и американския преговарящ Джаред Къшнър, предаде Асошиейтед прес.

Блеър и Младенов, който е върховният представител на Съвета за мир за Газа, ще се присъединят към Кушнерза разговорите с Нетаняху.

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Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, ще пристигне в Израел след разговори в Египет, където се срещна с лидера на "Хамас" Халил ал Хая. В разговорите участваха и представители на страните посредници Египет, Катар и Турция.

Посредниците се опитват да постигнат напредък по изпълнението на пътната карта за ивицата Газа, която предвижда разоръжаване на "Хамас" и другите палестински въоръжени групировки, изтегляне на израелските сили и предаване на управлението на палестински технократи.

Нетаняху отхвърли последния план на Тръмп за отблокиране на мирния процес. Израелският премиер заяви, че страната му няма да се изтегли от контролираните от нея около 60% от територията на ивицата Газа, докато "Хамас" не бъде напълно разоръжен.

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По време на посещението си в Египет Кушнерсе срещна и с президента Абдел Фатах ас Сиси. Според египетското президентство двамата са призовали Израел и "Хамас" да изпълнят задълженията си съгласно споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

През октомври 2025 г. Израел и "Хамас", с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, постигнаха споразумение за прекратяване на огъня. Въпреки че най-интензивните бойни действия утихнаха, процесът по изпълнение на следващите етапи от договореностите остава в застой.