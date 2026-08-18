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Хейдън Пенетиър планирала да посети дъщеря си в Украйна преди внезапната си смърт

Преди внезапната си смърт 36-годишната звезда от „Герои“ Хейдън Пенетиър е планирала пътуване до Украйна, за да прекара време с 11-годишната си дъщеря Кая. Близки до актрисата разкриват детайли за последните ѝ дни и силната връзка с детето

Стела Христова Стела Христова

18 август 2026, 14:55
Хейдън Пенетиър планирала да посети дъщеря си в Украйна преди внезапната си смърт
Източник: Getty

Х ейдън Пенетиър е планирала да посети 11-годишната си дъщеря Кая в Украйна преди трагичната си смърт на 36-годишна възраст в неделя следобед.

„Видях я за последно преди няколко месеца“, разкрива ексклузивно пред Page Six нейният стилист и близък приятел Ерик Орелана. „Тя говореше за това как иска да си вземе почивка и да отиде при дъщеря си. Детето винаги е било нейният абсолютен приоритет. Обичаше я толкова много.“

Орелана, който работи с Пенетиър от три години, подчертава, че тя е обожавала да прекарва време с Кая, постоянно е показвала нейни снимки и е разказвала истории за нея.

„Дъщеря ѝ беше абсолютната светлина в живота ѝ“, продължава той. „Буквално грейваше, когато говореше за нея. Всичко, което правеше, се въртеше около Кая.“

Относно сърцераздирателната кончина на актрисата, Орелана допълва: „Не мога да си представя това да е било нещо различно от нещастен случай, защото тя обожаваше дъщеря си и никога не би я изоставила.“

Кая живее в Украйна с баща си - бившия годеник на Пенетиър, Владимир Кличко, от 2018 г. Актрисата отстъпи попечителството на фона на тежката си борба със следродилна депресия и зависимости.

Звездата поддържаше добри отношения с Кличко, с когото имаше връзка от 2009 до 2018 г. Преди смъртта си тя сподели за изключително силната и дълбока връзка, която е изградила с дъщеря си.

„Пътувам колкото мога по-често. Виждаме се и прекарваме много време в разговори по FaceTime, където обсъждаме наистина важни неща“, сподели тя пред Джей Шети в подкаста „On Purpose“ през май.

В същия разговор Хейдън отхвърли спекулациите, че е изоставила детето си: „Идеята, че някой може да мисли, че просто бих се отказала от детето си и бих била добре с това, е сърцераздирателна. Това е светлинни години далеч от истината.“

„Беше невероятно трудно“, продължи тя. „Фактът, че детето ми не беше с мен всеки ден... просто не може да се опише с думи. Това е изключително тежко чувство, наслоено с много болка.“

Орелана разкрива още, че в последните си дни Пенетиър е изглеждала щастлива и позитивна.

„Имаше наистина добри приятели тук, в Лос Анджелис. Малка група от хора, които искрено я подкрепяха“, обяснява той. „Тя обичаше да прекарва времето си с тях.“

Стилистът я описва като изключително мил и подкрепящ човек: „Винаги се радваше искрено, когато някой неин приятел имаше хубави новини. Смееше се много и имаше най-заразителната енергия.“

Той не скри шока си от неочакваната загуба.

Бащата на актрисата, Скип Пенетиър, потвърди смъртта ѝ в официално изявление: „Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана. Молим за уединение, докато семейството ни преминава през тази невъобразима загуба.“

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Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър

По-рано през деня парамедици са се отзивали на сигнал за жена в „сърдечен арест“ в апартамент в Южна Каролина, става ясно от записа на спешния телефон 911.

Според аудиото са били извършени опити за реанимация поради вероятно предозиране, но без успех. На мястото е бил открит и Наркан (медикамент, използван при предозиране с опиоиди), макар да не е потвърдено дали е бил приложен на Хейдън.

Ден преди трагедията актрисата е отпътувала от Лос Анджелис на юг заедно със своя приятел Брайън Хикерсън.

Редактор: Стела Христова
Хейдън Пенетиър Трагична смърт Дъщеря Кая Владимир Кличко Следродилна депресия Зависимости Майчинство Попечителство Украйна
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