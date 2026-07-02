Свят

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Мохамад Галибаф призова за масово участие и политическа реакция след смъртта на върховния лидер

2 юли 2026, 11:52
Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей
Източник: iStock

Р ъководителят на иранския екип в преговорите с Вашингтон Мохамад Багер Галибаф призова "да се отмъсти" за смъртта на върховния лидер Али Хаменей, убит при ударите на САЩ и Израел в края на февруари, чрез масово участие в погребението му,  започва в събота в Техеран, предаде Франс прес.

"Призовавам целия ирански народ да напише славна страница в историята на ислямски Иран със своето присъствие", заяви в комюнике влиятелният Галибаф, който е и председател на парламента.

"Призивът за отмъщение на нацията трябва да отекне в ушите на целия свят", добави той.

На погребението ще присъства високопоставеният китайски депутат Хъ Вей, предаде Ройтерс, като цитира изявление на китайското Външно министерство. Той е заместник-председател на Постоянния комитет на китайския парламент.

Хаменей беше убит в първия ден от израелските и американските въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. Поклонението пред тленните останки ще започне в Техеран на 4 юли и ще завърши с погребването им в родния му град, североизточния свещен град Машхад, което ще се състои на 9 юли, съобщиха по‑рано този месец иранските държавни медии.

Иран обяви траур след смъртта на "един от най-злите хора в историята"

Припомняме, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при въздушни удари в Техеран, нанесени по време на мащабна военна операция, насочена срещу висшето ръководство на Ислямската република, според съобщения на ирански държавни медии и международни информационни агенции, цитирани в рамките на текущата кризисна ситуация.

  • Хронология на събитията

Според наличната информация атаката е извършена на 28 февруари 2026 г., когато координирани удари са поразили цели в и около иранската столица, включително райони с висока степен на сигурност, където се предполага, че се е намирал върховният лидер.

Източници твърдят, че ударът е бил насочен към комплекс, използван като резиденция и защитен бункер на Али Хаменей. В резултат на атаката той е бил убит на място или е починал малко след това от тежки наранявания, получени при взрива.

На следващия ден, 1 март 2026 г., иранските държавни медии потвърдиха смъртта му, като в страната бе обявен национален траур и започна период на официални церемонии и възпоменания.

  • Политически последици и напрежение

Смъртта на Хаменей предизвика незабавна политическа реакция в Иран, като властите задействаха извънредни процедури за гарантиране на управленска приемственост. Според същите съобщения е започнал процес по избор на нов върховен лидер, в който ключова роля са изиграли религиозни и политически институции в страната.

Международната общност реагира с тревога, а напрежението в Близкия изток рязко се повиши на фона на опасения от по-широка ескалация на конфликта.

  • Дългогодишно управление

Али Хаменей беше върховен лидер на Иран от 1989 г., след смъртта на аятолах Рухолах Хомейни. В продължение на повече от три десетилетия той играеше централна роля в определянето на външната и вътрешната политика на страната, включително отношенията със САЩ, Израел и регионалните съюзници на Техеран.

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
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Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей

 

 

 
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Погребението на Али Хаменей е планирано да се състои в родния му град, свещения град Машхад.
Източник: БТА, Асен Георгиев    
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