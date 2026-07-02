Свят

Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей

Катар и Пакистан посредничат в разговорите, които целят постигане на политическо споразумение

2 юли 2026, 08:01
Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей
Източник: БТА

П реговарящите от САЩ и Иран се срещнаха отделно с катарски и пакистански посредници, като е бил постигнат положителен напредък, и те са се споразумели да продължат дискусиите, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на информация на катарските власти.

Следващата среща ще бъде насрочена възможно най-скоро след погребението на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви в социалната мрежа „Екс“ Маджед ал Ансари, говорител на МВнР на Катар. Церемонията ще започне в събота в Техеран.

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Американският пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър пристигнаха  в Катар за преговори за окончателно прекратяване на войната, както и главният преговарящ на Иран Казем Гарибабади.

Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан да остават големи.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери в САЩ, че дискусиите включват трафика през Ормузкия проток.

„Очевидно сме обезпокоени от ядрения въпрос. Ще започнем да говорим и за това“, заяви Ванс.

Гарибабади заяви, че иранската делегация не е водила директни разговори с американската страна, а разговорите ѝ с посредниците са се отнасяли до Ливан и плановете за връщане на някои от замразените активи на Иран, съобщиха иранските държавни медии.

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Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепяната от Иран милиция „Хизбула“ и израелските военни сили там да прекратят.

Иран също така призова Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Израел настоява, че трябва да задържи територията и да има свобода да атакува „Хизбула“, която извършва атаки срещу северната част на Израел.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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