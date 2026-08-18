Лекари извадиха 3-килограмов камък с размерите на щраусово яйце от мъж

Л екари в Шри Ланка премахнаха 3,1-килограмов камък от пикочния мехур на пациент - медицинско чудо, за което се смята, че е най-големият подобен случай, регистриран някога в света, пише BBC.

Сложната операция е извършена в болница в Тринкомале, в източната част на страната.

55-годишният мъж е бил приет по спешност след прекаран мозъчен удар. По време на лечението медицинският екип забелязал, че той има сериозни затруднения при уриниране, което наложило допълнителни изследвания.

По време на интервенцията хирурзите извадили образувание с теглото на новородено бебе и с размерите на щраусово яйце.

„Според наличните световни медицински записи, това е най-големият камък в пикочния мехур, документиран и премахнат по хирургичен път“, споделя д-р Прахалахан Балакришнан, ръководител на оперативния екип. Той добави, че въпреки огромната интервенция, пациентът вече е в „много добро здравословно състояние“.

Мъжът остава в болницата, където продължава възстановяването си от инсулта. Според д-р Балакришнан, камъкът се е оформял в тялото му в продължение на 5 до 10 години.

По-голям от щраусово яйце

Изваденият камък е с ширина около 17 см. За сравнение, в медицината всеки камък с размер над 4 см се счита за „гигантски“.

Камъните в пикочния мехур се образуват, когато минералите в урината кристализират и се втвърдяват. Това обикновено се случва, когато той не се изпразва напълно, оставяйки концентрирана урина, която постепенно формира твърди депозити.

Малките камъчета, които са с размерите на песъчинки, често се изхвърлят естествено от организма. Всички образувания с размер над 1 см обаче блокират оттичането на урината и изискват хирургическа намеса.

Досегашният официален рекорд в Световните рекорди на Гинес се държеше от пациент в Бразилия, от когото през 2003 г. бе премахнат камък с тегло 1,9 кг и дължина 17,9 см. Новият случай в Шри Ланка надминава този рекорд с повече от килограм.