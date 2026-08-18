Удар на „Гранична полиция“: Унищожиха над 3,2 тона канабис в Пирин и Огражден

Н ад 3,2 тона канабис бяха открити и унищожени при поредица от специализирани операции на „Гранична полиция“ на югозападните склонове на Пирин планина, в Огражден и във Варненско.

Най-мащабното разкритие е направено на 14 август при съвместна акция на служители от ГПУ–Петрич и Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“. В землището на село Сугарево, община Сандански, е засечена нива с площ около 1600 кв. м. На място граничните полицаи са установили 1546 корена канабис с височина от 120 см до 230 см.

Общото тегло на намерената зелена маса е 3215 кг. Поради огромното количество, растенията са унищожени директно на място чрез изгаряне в присъствието на специално назначена комисия. По случая е образувано досъдебно производство.

При същата въздушна операция хеликоптер на Гранична полиция е локализирал още една нива - в планината Огражден, в землището на петричкото село Баскалци. Там са унищожени 28 кг канабисови растения, а разследването се води от ГПУ - Златарево.

Паралелно с това, при друга акция на 17 август, гранични полицаи са извършили проверка в частен имот в село Страшимирово, област Варна. В къщата са намерени конопени растения в различен стадий на развитие. Обитателят на имота е задържан на място.

В ГПУ - Варна е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура.