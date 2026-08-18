Свят

Сергей Лавров: Познавам добре премиера Румен Радев

Лавров: Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 15:08
Сергей Лавров: Познавам добре премиера Румен Радев
Източник: AP/БТА

Р уският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев спрямо Русия.

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, коментира Лавров политиката на Радев, България да не подкрепя „Коалицията на желаещите“. 

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

„Нека те там сами се разберат помежду си“, добави министърът на външните работи на Русия.

Припомняме, че въпреки членството на България в НАТО и ЕС, докато беше президент, Радев последователно се обявяваше против изпращането на военна помощ за Украйна. Той аргументираше тази политика с необходимостта от „неутралитет“ и търсене на „мирно решение“, което го постави в конфронтация с евроатлантическите мнозинства в парламента и го превърна в един от малкото европейски лидери с подобна реторика.

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

В средата на юли тази година, Радев, вече като премиер, коментира в Париж, където беше за националния празник на Франция, по покана на френския президент Еманюел Макрон:

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите. Мястото на България не е там. Защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията.“

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Сергей Лавров Румен Радев Коалицията на желаещите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен

Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен

Хейдън Пенетиър планирала да посети дъщеря си в Украйна преди внезапната си смърт

Хейдън Пенетиър планирала да посети дъщеря си в Украйна преди внезапната си смърт

Джокович разкри кога слиза от корта и каква е последната му голяма мечта

Джокович разкри кога слиза от корта и каква е последната му голяма мечта

Сергей Лавров: Познавам добре премиера Румен Радев

Сергей Лавров: Познавам добре премиера Румен Радев

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 1 ден
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 1 ден
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Meta е на съд: Какво трябва да знаете

Meta е на съд: Какво трябва да знаете

Свят Преди 9 минути

Десетки американски щати искат над 1 трилион долара обезщетение от технологичния гигант заради пристрастяването на децата към социалните мрежи

София остава сред най-евтините европейски столици по цена на квадратен метър, но България е сред страните с най-бързо поскъпващи жилища.

София остава сред най-евтините столици за покупка на жилище

Парите ни Преди 34 минути

Средната цена на жилище у нас е около 308 000 евро

Войната на Путин срещу OnlyFans: Иззети секс играчки и арести за милиони

Войната на Путин срещу OnlyFans: Иззети секс играчки и арести за милиони

Любопитно Преди 1 час

Руските власти започнаха масирана хайка срещу модели и продуценти в OnlyFans. Под ръководството на Екатерина Мизулина, сочена за близка до Путин, десетки инфлуенсъри са заплашени от години затвор за „разпространение на порнография“

Двойно задимяване в София: Пожар избухна и в район „Слатина“

Двойно задимяване в София: Пожар избухна и в район „Слатина“

България Преди 1 час

Хосам Хасан

Женски бой в хотел прати селекционера на Египет в болница (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Легендата Хосам Хасан припадна при опит да разтърве настоящата и бившата си съпруга

Задействаха BG-ALERT в Костинброд заради пожара в Сърбия

Задействаха BG-ALERT в Костинброд заради пожара в Сърбия

България Преди 1 час

От Община Костинброд апелираха гражданите да затворят прозорците и вратите

Лекари извадиха 3-килограмов камък с размерите на щраусово яйце от мъж

Лекари извадиха 3-килограмов камък с размерите на щраусово яйце от мъж

Свят Преди 2 часа

Хирурзи в Шри Ланка извършиха уникална операция, премахвайки 3,1-килограмов камък от пикочния мехур на 55-годишен мъж. Образуванието с размерите на щраусово яйце се е оформяло в продължение на 10 години и подобрява световния рекорд

Снимката е илюстративна

Меденият месец се превърна в ад: Младоженци загинаха при ужасяваща катастрофа с хеликоптер в Гърция

Свят Преди 2 часа

Трагедията на остров Сифнос почерни световния гигант Blackstone - топ мениджър и младата му съпруга загубиха живота си броени дни след сватбата

Земетресение разтърси Испания, евакуирани са хотели, има ранени хора

Земетресение разтърси Испания, евакуирани са хотели, има ранени хора

Свят Преди 2 часа

Земетресение с магнитуд 4,8 нанесе щети по сгради, затвори заведения и културни забележителности в Гранада, докато властите в Андалусия предупреждават за възможни нови вторични трусове и призовават за предпазливост

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Любопитно Преди 2 часа

Продуцентът Джери Брукхаймър потвърди, че водим разговори с Джони Деп за участие в шестата част на „Карибски пирати“. Очаква се актьорът отново да влезе в ролята на Джак Спароу, а главната женска роля във филма да бъде поета от Маргот Роби

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

България Преди 2 часа

Над 30 сигнала са подадени в столицата за час, мобилна станция следи качеството на въздуха на бул. „Цар Освободител“

Снимката е илюстративна

Странна ритуална смес пази 2000-годишни мистериозни рисунки в Китай

Свят Преди 2 часа

Учени разкриха как древен матриархален култ е направил вечни скалните си стенописи с помощта на шокираща ритуална смес

Иран с ултиматум към САЩ: Ето при какви условия ще отвори Ормузкия проток

Иран с ултиматум към САЩ: Ето при какви условия ще отвори Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Ормузкият проток е ключова разменна монета по време на американо-израелската война с Иран. Той практически е затворен от Иран от началото на боевете в края на февруари

Удар на „Гранична полиция“: Унищожиха над 3,2 тона канабис в Пирин и Огражден

Удар на „Гранична полиция“: Унищожиха над 3,2 тона канабис в Пирин и Огражден

България Преди 2 часа

Хеликоптер и специални екипи откриха хиляди наркорастения край Сандански и Петрич, има и арестуван за оранжерия във Варненско

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Необичайни образувания на Марс отново разпалиха теориите за извънредно развита древна цивилизация. Според ентусиасти, известното „Лице на Марс“ и съседните структури са били част от крайбрежен град, разположен край изчезнал марсиански океан

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Свят Преди 3 часа

Стремителният напредък на китайската космическа програма и амбицията на Пекин за изграждане на постоянна лунна база до 2040 г. поставят началото на нова космическа надпревара, в която залогът е контролът върху ключови ресурси и бъдещите правила в космоса

Всичко от днес

От мрежата

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Салма Хайек стана баба: актрисата показа за първи път малкия Франсоа

Edna.bg

Почина музикантът Боян Христов - мъжът, написал едни от най-големите поп хитове

Edna.bg

Световен шампион се превърна в голяма сензация - вижте как се появи на тренировка (видео)

Gong.bg

Каталин Иту: Искам да стана шампион с ЦСКА (ВИДЕО)

Gong.bg

Части от Западна България са задимени заради огромен пожар в Сърбия, активираха BG-Alert

Nova.bg

Въздушна линейка транспортира до „Пирогов” жена с тежки изгаряния от пожар на бензиностанция в Плевен

Nova.bg