Сергей Лавров: Познавам добре премиера Румен Радев

Р уският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев спрямо Русия.

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, коментира Лавров политиката на Радев, България да не подкрепя „Коалицията на желаещите“.

Москва похвали Радев за по-сдържаната реторика към Русия

„Нека те там сами се разберат помежду си“, добави министърът на външните работи на Русия.

Припомняме, че въпреки членството на България в НАТО и ЕС, докато беше президент, Радев последователно се обявяваше против изпращането на военна помощ за Украйна. Той аргументираше тази политика с необходимостта от „неутралитет“ и търсене на „мирно решение“, което го постави в конфронтация с евроатлантическите мнозинства в парламента и го превърна в един от малкото европейски лидери с подобна реторика.

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

В средата на юли тази година, Радев, вече като премиер, коментира в Париж, където беше за националния празник на Франция, по покана на френския президент Еманюел Макрон:

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите. Мястото на България не е там. Защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията.“