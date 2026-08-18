България

Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен

Пострадалата е с 65% изгаряния по тялото

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 15:51
Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ж ена получи тежки изгаряния при инцидент на бензиностанция в Плевен тази сутрин.

Установено е, че при зареждане с газ на бензиностанцията, излизайки от колата, жената запалила цигара, което предизвикало възпламеняването на нея и на автомобила. 

Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 07:49 часа, съобщи пред БТА директорът комисар Станислав Атанасов. Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а освен жената, вътре е бил и шофьорът.

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

Веднага след инцидента пострадалата е приета в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, където екип от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи е извършил необходимите спешни медицински процедури и е стабилизирал състоянието ѝ.

Пострадалата е с 65% изгаряния по тялото и след оказаната спешна медицинска помощ е транспортирана по въздух с медицински хеликоптер до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София.

Транспортират в "Пирогов" запалилата се жена от Кочериново

Координацията на въздушния транспорт е извършена от д-р Ани Александрова, началник на Мултипрофилното спешно отделение и координатор на HEMS за област Плевен. Тя своевременно е подала сигнала и е организирала действията по транспортирането.

От болницата подчертават, че случаят показва значението на бързата реакция и координацията между болничните екипи, Центъра за спешна медицинска помощ и системата за спешна медицинска помощ по въздух, когато състоянието на пациента изисква незабавно лечение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елина Кюркчиева    
инцидент бензиностанция Плевен
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Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен

Жена се запали с цигара на бензиностанция в Плевен

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