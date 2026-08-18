Удар край Ормузкия проток: Неизвестен снаряд порази кораб, има ранени

Б ританската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че днес е получила доклад за нанесен удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив, предаде Ройтерс.
(Във видеото: САЩ предприемат безпрецедентни мерки срещу Иран)
Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана.
A vessel was struck by an unknown projectile while transiting through the Strait of Hormuz, according to a report received by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO) on Tuesday.https://t.co/fAaygEIPJA— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 18, 2026
Засега не са отчетени вредни последици за околната среда.
На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.
Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден, посочва Ройтерс.