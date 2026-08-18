Свят

Удар край Ормузкия проток: Неизвестен снаряд порази кораб, има ранени

Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана

Стела Христова Стела Христова

18 август 2026, 09:45
Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър
Ескалация: Москва заплаши Лондон - „ще платите висока цена“

Ескалация: Москва заплаши Лондон - „ще платите висока цена“
Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания

Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания
Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър
Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер

Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер
30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?

30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?
Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър
Най-големият пожар в историята на Белгия спря на 300 метра от Германия

Най-големият пожар в историята на Белгия спря на 300 метра от Германия

Б ританската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че днес е получила доклад за нанесен удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив, предаде Ройтерс.

(Във видеото: САЩ предприемат безпрецедентни мерки срещу Иран)

Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана. 

Засега не са отчетени вредни последици за околната среда. 

На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.

Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден, посочва Ройтерс.

Редактор: Стела Христова
Източник: Иво Тасев/БТА    
Ормузки проток Омански залив атака срещу кораб корабоплаване морска сигурност UKMTO Иран инцидент в морето пострадал екипаж
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Разследват ужаса с две мъртви бебета дни преди термина във Варна

Разследват ужаса с две мъртви бебета дни преди термина във Варна

Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

Брутален побой над дете в София, примамили го на стадион във „Филиповци“

Брутален побой над дете в София, примамили го на стадион във „Филиповци“

„Наистина съм изненадана!“: Дара пред The Guardian за „Евровизия“ в Бургас

„Наистина съм изненадана!“: Дара пред The Guardian за „Евровизия“ в Бургас

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

biss.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 1 ден
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 1 ден
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГКПП "Капитан Андреево"

Реконструкция за 365 дни: Разширяват основно ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 1 минута

Дейностите ще обхванат всички трасета - за лекия трафик, както и за тежкотоварни автомобили

.

Джорджина зашемети със сватбени бижута за $50 милиона, носени и от Бионсе

Любопитно Преди 2 минути

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха брак на тиха церемония във всекидневната на дома си в Португалия. Въпреки скромното място, булката зашемети с уникални бижута с над 250 карата диаманти на стойност над 50 милиона долара

Спестяването на част от месечния доход е най-често посочваното условие, което участниците свързват с комфортен живот.

Близо 40% от руснаците са доволни от доходите си

Свят Преди 18 минути

За най-голямата група комфортният месечен доход е около 510 - 710 евро

Снимката е илюстративна

Пандемията създаде новите „отшелници“: Защо Gen Z отказа личните срещи

Свят Преди 21 минути

Близо 10% от представителите на Поколението Z заявяват, че нямат абсолютно никакъв личен контакт с друг човек в ежедневието си

,

Шакира ще възстанови най-малко 10 училища след земетресението в Колумбия

Любопитно Преди 35 минути

Музикалната звезда направи изненадващо посещение в засегнатия от труса с магнитуд 7,4 департамент Чоко. Заедно с фондацията на Хауърд Бъфет и големи дарители, певицата започва спешното възстановяване на образователната инфраструктура

„Вътрешните ѝ демони бяха непоносими“: Екранната майка на Хейдън Пенетиър от „Нашвил“ скърби след смъртта ѝ

„Вътрешните ѝ демони бяха непоносими“: Екранната майка на Хейдън Пенетиър от „Нашвил“ скърби след смъртта ѝ

Любопитно Преди 36 минути

Актрисата Силвия Джефрис и колегите ѝ от хитовия сериал „Нашвил“ споделиха емоционални думи в памет на покойната Хейдън Пенетиър, определяйки я като изключителен талант, чиято вътрешна болка понякога е била твърде трудна за понасяне

,

Внимание, шофьори: Променят движението по ключови пътни възли на АМ „Струма“

България Преди 50 минути

Поради ремонтни дейности днес се променя движението при пътните възли „Петрич – Мелник“ и „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ на АМ „Струма“. От АПИ апелират водачите да спазват пътната сигнализация и въведените обходни маршрути

Масова стрелба в гимназия във Филипините: Четирима загинаха, а девет са ранени

Масова стрелба в гимназия във Филипините: Четирима загинаха, а девет са ранени

Свят Преди 1 час

Двама ученици и двама охранители, сред които и самият стрелец, са загинали при кървавото нападение в частно училище в град Замбоанга. Четирикласникът внесъл пистолет и пушка в сградата и открил огън в час без видима причина

Социалните партньори вече са постигнали съгласие по основните правила за определяне на МРЗ, но окончателният размер за 2027 г. все още не е определен.

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 677 евро

Парите ни Преди 1 час

Точният размер ще се договори между социалните партньори, а при липса на съгласие ще го определи правителството

Наталия Ефремова

Министър Ефремова проверява социалните служби в Пловдив заради убийството на Георги Кузев

България Преди 1 час

В центъра на вниманието са предприетите мерки за подкрепа на децата, участвали в инцидента, и пропуските в ранната превенция

Петролът отново скочи: Двойна блокада в Близкия изток плаши пазарите

Петролът отново скочи: Двойна блокада в Близкия изток плаши пазарите

Свят Преди 1 час

След атаките срещу танкери само пет търговски кораба са преминали през Ормузкия проток в събота, а за неделя не са регистрирани никакви, показват данни за проследяване на кораби от Kpler

Нацистки символи бяха открити в свърталището на група, свързана със задържаните за убийството на Георги Кузев

Свастики и затворени чатове: Какво разкри акцията срещу „Кръв и чест“

България Преди 2 часа

След действията на властите в Пловдив трима души получиха обвинения, като в ареста остана единствено мъжът, сочен за лидер на местния клон

Хейдън Пенетиър

Самотен край: Какво се случи в последните дни на Хейдън Пенетиър

Свят Преди 2 часа

От загубата на попечителството над дъщеря си, през смъртта на нейния брат, до скорошното, но изглежда окончателно прекъсване на връзката с майка ѝ – животът ѝ беше белязан от непрестанни разочарования

НЛО

„Принуждават ни да мълчим“: Защо пилотите в Европа крият срещите си с НЛО

Свят Преди 2 часа

Франция е единствената страна в ЕС със специализиран държавен център за наблюдение и изследване на тези явления, известен като GEIPAN

Грешки, които влошават домашната аудио система

Грешки, които влошават домашната аудио система

Технологии Преди 3 часа

Домашното кино може да бъде впечатляващо добро изживяване, но и много разочароващо. И причината често е много лесна за решаване. А именно правилното разположение на говорителите в помещението, което да е съобразено с мебелите

Фенове на "Левски"

Извънредни мерки за сигурност и удължено метро за мач на „Левски“

България Преди 3 часа

Столичната полиция предприема засилени мерки за сигурност във връзка с футболната среща между ПФК „Левски“ и ПФК „АЕК“, която ще се изиграе на 18 август от 22:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Ако се събудиш между 3 и 4 през нощта без причина: какво казват старите поверия

Edna.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън с романтични снимки от семейната им ваканция с децата ѝ

Edna.bg

Обявиха още изненади за бенефиса на Салпаров

Gong.bg

2 мача спускат завесата на четвъртия кръг в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Прокуратурата се включи в разследването на смъртта на нероденото бебе във Варна

Nova.bg

Видео показва брутален побой над дете на стадион в столичен квартал

Nova.bg