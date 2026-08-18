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Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Необичайни образувания на Марс отново разпалиха теориите за извънредно развита древна цивилизация. Според ентусиасти, известното „Лице на Марс“ и съседните структури са били част от крайбрежен град, разположен край изчезнал марсиански океан

18 август 2026, 13:38
Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата
Източник: Istock

Т айнствени образувания на повърхността на Червената планета отново възродиха една от най-големите теории на конспирацията – че на Марс някога е съществувал древна цивилизация, построила крайбрежен град, съобщава Daily Mail.

Необичайната хипотеза се фокусира върху известния регион Кидония, където възвишенията и хълмовете от десетилетия биват оприличавани на човешко лице, пирамиди и руини от сгради.

Според поддръжниците на теорията, сателитни снимки от орбиталните апарати на НАСА показват ясна граница между скалистите възвишения и гладкия низинен басейн, където в древността е възможно да се е намирал голям воден басейн.

„Марсианският Манхатън“ край изчезналия бряг

Няколко от най-известните структури в района – включително така нареченото „Лице на Марс“, пирамидата D&M и комплексът, наречен „Градът“ – изглеждат групирани именно около тази предполагаема брегова линия.

Джейсън Мартел, изследовател на НЛО и редовен гост в предаването Ancient Aliens („Древни извънземни“), твърди, че тяхното разположение напомня за крайбрежните градове, създавани от хората през цялата история на Земята. Според него монументалното „Лице“ дори е било издигнато като паметник, гледащ директно към водата и близкото селище.

Мартел сравнява предполагаемата структура с градове като Венеция, Александрия, Амстердам, Сингапур, Дубай и Ню Йорк (Манхатън), както и с древните Мемфис на река Нил и Ур край Ефрат.

Поддръжниците на теорията начертаха на ръка границата на древния воден басейн, твърдейки, че подредбата на възвишенията край него е твърде прецизна, за да бъде просто случайна.

Науката срещу въображението: Какво казват фактите?

Въпреки че хипотезата звучи като сценарий за фантастичен филм, тя се базира изцяло върху визуално интерпретиране на ландшафта, а не върху геоложки анализи или физически доказателства.

Защо учените остават скептични:

  • Няма доказателства за сгради: Няма никакви реални данни, че образуванията са изкуствено създадени или че на Марс някога е имало разумна цивилизация.
  • Субективно чертаене: Така наречената „брегова линия“ е начертана на ръка върху снимката въз основа на личното виждане на автора, а не на база измерени седименти или скални проби.
  • Естествени геоложки процеси: Рязката промяна в релефа и гладките низини могат да се формират от множество естествени природни процеси на планетата.

Феноменът Парейдолия

Основният механизъм зад подобни „открития“ е добре познатият психологически феномен, наречен парейдолия – склонността на човешкия мозък да разпознава познати форми (като лица, пирамиди или сгради) в случайни и хаотични природни образувания.

При определен ъгъл на слънчевата светлина и специфични сенки, напълно естествени скали и хълмове могат да изглеждат като монументални скулптури на снимките от орбита.

Самият автор на теорията признава, че не е геолог и че специалистите трябва да определят дали ландшафтът наистина е бил оформен от вода. Въпреки това той определя визуалните данни като „завладяващи“.

Засега идеята за изчезнал марсиански град на брега на древен океан остава просто плод на богато въображение, а не доказана научна реалност.

Източник: Daily Mail    
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