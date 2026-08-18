Меденият месец се превърна в ад: Младоженци загинаха при ужасяваща катастрофа с хеликоптер в Гърция

И дентифицирани са двамата британски туристи, които загинаха при трагична катастрофа с хеликоптер в Гърция по време на медения си месец в понеделник, съобщава Sky News.
Жертвите са Алекс Кроми и съпругата му Мари Еберт. Кроми е заемал поста вицепрезидент в дивизията за частно богатство в световната компания за управление на активи Blackstone.
Трима загинаха при катастрофа с хеликоптер на Сифнос
Детайли за инцидента
Хеликоптерът се е разбил на гръцкия остров Сифнос, като при падането са загинали пилотът и двамата пасажери. Причините за катастрофата все още се изясняват.
Ανάμεσα στα θύματα είναι ο 53χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος και το ζευγάρι από τη Βρετανία, Alexander Cromie, 31 ετών, και Marie Ebert, 30 ετών. Οι δύο Βρετανοί είχαν επιλέξει τη Σίφνο για το ταξίδι του μέλιτος, όμως οι διακοπές τους στο νησί κατέληξαν σε τραγωδία.…— theFAQ.gr (@theFAQgr) August 18, 2026
След сблъсък с хълм в района Толос, машината е избухнала в пламъци. На мястото на инцидента са изпратени пожарни екипи, които са извадили телата на тримата загинали. Кадри по местните телевизионни канали показват гъст черен дим над оголения хълм на мястото на сблъсъка.
Скръб в инвестиционната общност
„Шокирани сме от трагичната загуба на трима души, сред които нашият колега Алекс Кроми и съпругата му Мари Еберт, които празнуваха медения си месец“, заявява говорител на Blackstone.
„Алекс беше изключително обичан от всички, които работеха с него. Мислите и молитвите ни са с техните близки“, допълва говорителят.
British newlyweds Alexander Cromie and Marie Ebert killed with their pilot in a helicopter crash on Greek island of Sifnos while on honeymoon. Tragic. #SifnosCrash pic.twitter.com/ddFSHScdaH— Voice of Europe (@Voice7Europe) August 18, 2026