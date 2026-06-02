Свят

Рубио: Моджтаба Хаменей е жив и става все по-активен

По думите му Техеран трябва да се съгласи да отвори отново Ормузкия проток

2 юни 2026, 23:04
Рубио: Моджтаба Хаменей е жив и става все по-активен
Източник: Getty Images

В ърховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който беше ранен при американско-израелските удари и не се е появявал публично, откакто пое поста, е жив и все по-активен.

Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде АФП.

„Мисля, че има признаци, че той все повече се ангажира на определено ниво“, каза Рубио пред Комисията по външни отношения на Сената.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си Али Хаменей, който беше убит при първата вълна от американско-израелски удари, поставили началото на войната на 28 февруари.

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Рубио даде показания пред сенатската комисия в момент, когато преговорите за прекратяване на тримесечната война, обхванала Близкия изток и предизвикала световна енергийна криза, са в застой.

Той изрази надежда за постигане на споразумение с Иран, но подчерта, че Техеран трябва сериозно да ограничи ядрената си програма, за да бъдат отменени санкциите.

„Пред нас има възможност, която може да се реализира днес, утре или следващата седмица“, заяви Рубио.

По думите му Техеран трябва да се съгласи да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за износа на петрол и газ от Персийския залив.

„Те трябва ясно да заявят: „Протокът вече е отворен, няма да събираме такси за преминаване“. Ние ще помогнем за премахването на мините, които поставиха там, и те няма да стрелят по кораби“.

Освен това, според Рубио, Иран трябва да се съгласи на преговори за сериозни и дългосрочни ограничения или прекратяване на дейностите по обогатяване на уран.

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

„Иран е под санкции, защото обогатява уран до високи нива. Иран е под санкции заради ядрените си дейности. Ако се съгласи да се откаже от тях, ще последва облекчаване на санкциите“, каза американският топ дипломат

Източник: БГНЕС    
Моджтаба Хаменей Иран Марко Рубио
Последвайте ни
Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 16 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 16 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 16 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев се срещна с работодателите

Радев се срещна с работодателите

България Преди 2 часа

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

България Преди 2 часа

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Свят Преди 4 часа

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

България Преди 4 часа

Под вода и с голямо количество кал е главен път Дългопол – Айтос

<p>Милениълите признаха своята най-голяма зависимост</p>

Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Свят Преди 6 часа

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

България Преди 6 часа

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

<p>Путин е &bdquo;военнопрестъпник и неудачник&ldquo;, който няма &bdquo;никакви козове освен терора&ldquo;</p>

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

България Преди 6 часа

Андрий Сибига заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Свят Преди 6 часа

Държавите членки ще могат да налагат наказателни санкции, включително лишаване от свобода

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Любопитно Преди 6 часа

От разрива между принц Уилям и Хари до тайните скандали на Кейт и Меган – истинската история зад бляскавата фасада на двореца. Вижте как кралските вражди и битки за власт разтърсиха монархията и промениха съдбата на британската корона завинаги

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Любопитно Преди 6 часа

Двама от най-любопитните участници в “Сезона-Слънце” влизат в блиц, в който няма грешни отговори, само много смя

Заловиха стотици дози фентанил в София

Заловиха стотици дози фентанил в София

България Преди 6 часа

Задържани са общо 11 души

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Любопитно Преди 6 часа

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Вучич: Сърбия няма да въвежда визи за руски граждани

Свят Преди 6 часа

Александър Вучич увери, че всяко решение за премахване на безвизовия режим с Русия ще бъде „незабавно отменено“

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Принцеса Леонор пише история: Испанската наследница направи първия си скок с парашут

Преди 6 часа

Испанската принцеса Леонор стана първият член на кралското семейство с официална значка на парашутист. Крал Фелипе VI не скри гордостта си от смелостта на своята дъщеря, която завърши успешно тежкото военно обучение в Мурсия

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

България Преди 7 часа

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година

,

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 7 часа

Ново престъпление преобръща разследването в епизодите на криминалната поредица в сряда и четвъртък от 21:00 ч.

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

MONA се присъединява към турнето на Любо Киров, ще гостуват в 15 града

Edna.bg

Иво Димчев и Виктор: Любов, изкуствени гърди и още странни избори

Edna.bg

Бойко Величков: ЦСКА ще преследва титлата през новия сезон

Gong.bg

Играч на Янтра отнесе сериозно наказание

Gong.bg

8 години затвор за шофьора, убил мъж и ранил друг на АТВ в София

Nova.bg

МОН разглежда казус с идентични писмени работи на матурата по БЕЛ

Nova.bg