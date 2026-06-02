Рубио: Моджтаба Хаменей е жив и става все по-активен

В ърховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който беше ранен при американско-израелските удари и не се е появявал публично, откакто пое поста, е жив и все по-активен.

Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде АФП.

„Мисля, че има признаци, че той все повече се ангажира на определено ниво“, каза Рубио пред Комисията по външни отношения на Сената.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си Али Хаменей, който беше убит при първата вълна от американско-израелски удари, поставили началото на войната на 28 февруари.

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Рубио даде показания пред сенатската комисия в момент, когато преговорите за прекратяване на тримесечната война, обхванала Близкия изток и предизвикала световна енергийна криза, са в застой.

Той изрази надежда за постигане на споразумение с Иран, но подчерта, че Техеран трябва сериозно да ограничи ядрената си програма, за да бъдат отменени санкциите.

„Пред нас има възможност, която може да се реализира днес, утре или следващата седмица“, заяви Рубио.

По думите му Техеран трябва да се съгласи да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за износа на петрол и газ от Персийския залив.

„Те трябва ясно да заявят: „Протокът вече е отворен, няма да събираме такси за преминаване“. Ние ще помогнем за премахването на мините, които поставиха там, и те няма да стрелят по кораби“.

Освен това, според Рубио, Иран трябва да се съгласи на преговори за сериозни и дългосрочни ограничения или прекратяване на дейностите по обогатяване на уран.

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„Иран е под санкции, защото обогатява уран до високи нива. Иран е под санкции заради ядрените си дейности. Ако се съгласи да се откаже от тях, ще последва облекчаване на санкциите“, каза американският топ дипломат