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Meta е на съд: Какво трябва да знаете

Десетки американски щати искат над 1 трилион долара обезщетение от технологичния гигант заради пристрастяването на децата към социалните мрежи

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З апочва федералното дело срещу Meta, в което технологичният гигант е обвинен, че е допринесъл за криза с психичното здраве сред младежите. Това е най-големият подобен процес досега, като десетки американски щати търсят финансови обезщетения, които могат да достигнат до 1,4 трилиона долара.

(Във видеото: Норвегия готви забрана за социални мрежи за деца под 16 години)

Meta, която притежава Facebook, Instagram и WhatsApp, е обвинена, че съзнателно и умишлено е разработила функции, които водят до пристрастяване на децата към нейните социални платформи. В исковете се твърди също, че компанията систематично събира данни за деца под 13 години без съгласието на техните родители, в нарушение на федералния закон.

„Като кокаин“: Започна делото срещу „Мета“ за дизайна на Facebook и Instagram

Компанията отрича да е извършила нарушение и заяви в официално съобщение: „Гордеем се с постиженията си в защитата на тийнейджърите на нашите платформи и с усилията, които вложихме през годините за разработване на защитни мерки, още преди да бъдат заведени тези дела“.

Въпреки че десетки щати заведоха федералния иск преди три години, в процеса във вторник като ищци участват четири от тях - Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси. Очаква се останалите 25 щати да имат отделни съдебни процеси по-късно. Meta е изправена и пред съдебни искове от хиляди семейства по подобни обвинения, както и пред сходни дела на щатско ниво.

Рекордна глоба за Meta: Компанията трябва да плати близо $1 млрд. заради вредите върху деца

Две съдебни дела вече признаха Meta за виновна за нанесени вреди

Това съдебно дело идва след емблематичен процес в Ню Мексико по-рано тази година, който установи, че Meta съзнателно е навредила на психичното здраве на децата и е укривала информация за сексуална експлоатация на малолетни в своите платформи.

Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

Съдията разпореди компанията да плати 567 милиона долара обезщетение - в допълнение към първоначалните 375 милиона долара. На Meta беше наредено също да въведе нови мерки за безопасност, включително ограничение на времето за ползване от 90 часа на месец за потребители под 18 години, ограничения за чатботове с изкуствен интелект и задължителни предупреждения в платформите.

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Това означава, че общата санкция наближава 1 милиард долара.

От Meta заявиха, че не са съгласни с решението и планират да го обжалват.

През март съд в Лос Анджелис призна компанията, заедно с Google, за виновна и за пристрастяването на жена към социалните мрежи - решение, което също беше определено като историческо.

Съдебните заседатели решиха, че Instagram и YouTube носят отговорност за вредите, нанесени на жената (назована в съда като KGM или Кели), която твърди, че е развила редица проблеми с психичното здраве след използване на социални мрежи от ранна възраст. Това беше първият път, в който главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг даде показания в съда относно безопасността на децата - нещо, което той ще направи отново по време на настоящото федерално дело.

На жената бяха присъдени 6 милиона долара обезщетение. И двете компании не са съгласни с решението и възнамеряват да го обжалват.

 

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