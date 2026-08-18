Джокович разкри кога слиза от корта и каква е последната му голяма мечта

Н овак Джокович разкри как си представя идеалния завършек на своята забележителна кариера. Голямата цел пред сръбската тенис легенда остава участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, след които мечтае да се сбогува с корта със знамето на родината си на раменете.

„Участие в следващите Олимпийски игри през 2028 продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис“, заяви Джокович, цитиран от SPORT.

Сърбинът е уверен, че може да изпълни тази амбиция, но признава, че всичко ще зависи от физическото му състояние през следващите две години.

„Мисля, че мога да го направя. Ще видим. Ще зависи от това как ще реагира тялото ми и от много други обстоятелства“, каза Новак.

Джокович обясни и защо вече участва в значително по-малко турнири, като подчерта желанието си да отделя повече време на своето семейство.

„Днес не играя и не участвам в толкова турнири, колкото през последните 20 години. Избрах този път, защото искам да прекарвам повече време със семейството си и наистина да се посветя на различните си роли в живота: съпруг, баща, син или брат, както и да развивам други неща, които ме интересуват“, казва той.

Въпреки променения график тенисът продължава да заема централно място в живота на рекордьора по титли от Големия шлем.

„Разбира се, тенисът остава центърът на професионалния ми живот, но също така искам да намеря баланс, затова преосмислих графика си. Все още се надявам обаче да стигна до Олимпийските игри и да завърша кариерата си по този начин - със сръбското знаме на раменете си", заключи той.