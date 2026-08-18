Иран с ултиматум към САЩ: Ето при какви условия ще отвори Ормузкия проток

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф публикува днес списък с искания, за които заяви, че САЩ трябва да изпълнят, преди Ормузкият проток да бъде отворен отново, съобщи Си Ен Ен (CNN).

Движението през критично важния воден път, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол, е значително намалено от началото на войната. Позовавайки се на предишни искания, направени от Техеран, държавната иранска информационна агенция IRNA цитира условията на Галибаф:

Вдигане на блокадата на САЩ върху иранските пристанища

Освобождаване на замразените активи на Иран

Отмяна на санкциите върху иранския петрол

Прекратяване на всички военни заплахи и операции

По-рано днес плавателен съд беше ударен от „неизвестен снаряд“ в протока, причинявайки една жертва на борда, според доклад, подаден до Морските търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO).

Иранският представител призова САЩ да изпълнят и „останалите условия“, поети като ангажимент от Вашингтон в рамките на Меморандума за разбирателство, постигнат между двете нации през юни.

Iran's Ghalibaf:



The Strait of Hormuz will remain closed until the blockade and oil sanctions are lifted, Iran’s frozen assets are released, and military operations end. pic.twitter.com/EAslZx4aFd — Clash Report (@clashreport) August 18, 2026

Това споразумение имаше за цел да спре военните действия и да проправи пътя за „крайна сделка“ за прекратяване на войната в рамките на 60 дни – срок, който изтече вчера – и да уреди сложни въпроси като иранската ядрена програма.

Ормузкият проток е ключова разменна монета по време на американо-израелската война с Иран. Той практически е затворен от Иран от началото на боевете в края на февруари.

Водният път, преминаващ между Иран и Оман, служи като основен маршрут за транспортиране на суров петрол от богати на петрол страни като Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт за останалата част от света.

Иран контролира северната страна на протока. Около 20 милиона барела петрол, или около една пета от дневното световно производство, преминаваха през протока всеки ден, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), която нарича канала „критична петролна точка на затягане“. Според EIA „съществуват много малко алтернативни опции за преместване на петрола от протока, ако той бъде затворен“.

През протока преминава и около една пета от световната търговия с втечнен природен газ.

Енергийни анализатори предупреждават, че цените на петрола и природния газ е вероятно да останат високи, докато протокът не стане проходим, въпреки че Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се опитват да разширят други маршрути, за да изкарат суровия си петрол на пазара.