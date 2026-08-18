Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

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Двойно задимяване в София: Пожар избухна и в район „Слатина“

Н а територията на София и в непосредствена близост до града няма възникнали големи пожари. Това съобщиха официално от Столична община след извършени проверки от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и анализиране на постъпилите сигнали на телефон 112.

Извънредното уточнение идва след повече от 30 сигнала от граждани, подадени в рамките само на един час, за задимяване, гъст смог и неприятна миризма в различни квартали на столицата.

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

По данни на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), явленията се дължат на мащабен горски пожар в Република Сърбия. Източният вятър е пренесъл димния облак директно над Софийската котловина.

Мобилна станция следи качеството на въздуха

За гарантиране сигурността на гражданите, Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е била своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“. Тя следи в реално време показателите за замърсяване в най-засегнатите градски зони.

Към момента измерванията на МАИС не показват превишаване на допустимите норми на основните замърсители.

Препоръки към столичани

Въпреки липсата на превишения в нормите, от Столична община съветват като превантивна мярка:

Жителите на засегнатите райони да държат прозорците на домовете и офисите си затворени до пълното разсейване на дима.

Уязвимите групи - бременни жени, деца, възрастни хора и хронично болни с дихателни или сърдечни проблеми - да ограничат престоя и физическото натоварване на открито.

Екипите на общината и мобилната станция остават на терен. От МВР и общината поемат ангажимент да информират своевременно при промяна в обстановката.