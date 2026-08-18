Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Н а територията на София и в непосредствена близост до града няма възникнали големи пожари. Това съобщиха официално от Столична община след извършени проверки от Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и анализиране на постъпилите сигнали на телефон 112.
Извънредното уточнение идва след повече от 30 сигнала от граждани, подадени в рамките само на един час, за задимяване, гъст смог и неприятна миризма в различни квартали на столицата.
Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко
По данни на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), явленията се дължат на мащабен горски пожар в Република Сърбия. Източният вятър е пренесъл димния облак директно над Софийската котловина.
Мобилна станция следи качеството на въздуха
За гарантиране сигурността на гражданите, Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е била своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“. Тя следи в реално време показателите за замърсяване в най-засегнатите градски зони.
Към момента измерванията на МАИС не показват превишаване на допустимите норми на основните замърсители.
Препоръки към столичани
Въпреки липсата на превишения в нормите, от Столична община съветват като превантивна мярка:
Жителите на засегнатите райони да държат прозорците на домовете и офисите си затворени до пълното разсейване на дима.
Уязвимите групи - бременни жени, деца, възрастни хора и хронично болни с дихателни или сърдечни проблеми - да ограничат престоя и физическото натоварване на открито.
Екипите на общината и мобилната станция остават на терен. От МВР и общината поемат ангажимент да информират своевременно при промяна в обстановката.