Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

22 май 2026, 09:19
Моджтаба Хаменей   
Източник: БТА/AP

В ърховният лидер на Иран е издал директива, според която уранът на страната, чиято степен на обогатяване е близка до тази за военно приложение, не трябва да бъде изпращан в чужбина. Това съобщиха двама високопоставени ирански източници, което втвърдява позицията на Техеран по едно от основните искания на САЩ на мирните преговори.

Заповедта на аятолах Моджтаба Хаменей може допълнително да разочарова президента на САЩ Доналд Тръмп и да усложни преговорите за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В четвъртък Тръмп се зарече, че Съединените щати няма да позволят на Иран да запази своите запаси от високообогатен уран. „Ние ще го вземем. Не ни трябва, не го искаме. Вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Израелски служители са съобщили за Ройтерс, че Тръмп е уверил Израел, че иранските запаси от високообогатен уран, необходими за създаването на атомно оръжие, ще бъдат изнесени извън Иран и че всяко мирно споразумение трябва да включва клауза за това.

Израел, САЩ и други западни държави отдавна обвиняват Иран, че се стреми към ядрено оръжие, като посочват включително решението му да обогатява уран до 60% – ниво, което е много по-високо от необходимото за граждански нужди и по-близо до 90-те процента, необходими за оръжие. Иран отрича да се стреми към ядрени оръжия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да счита войната за приключила, докато обогатеният уран не бъде премахнат от Иран, Техеран не прекрати подкрепата си за прокси милициите и балистичните му ракетни възможности не бъдат ликвидирани.

„Директивата на Върховния лидер и консенсусът в управлението е, че запасите от обогатен уран не трябва да напускат страната“, каза един от двамата ирански източници, пожелал анонимност поради чувствителността на въпроса.

Висшите служители на Иран, според източниците, вярват, че изпращането на материала в чужбина би направило страната по-уязвима за бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел. Хаменей има последната дума по най-важните държавни въпроси.

Помолена за коментар по темата, говорителката на Белия дом Оливия Уелс заяви: „Президентът Тръмп е ясен по отношение на червените линии на Съединените щати и ще сключи само сделка, която поставя американския народ на първо място“.

Министерството на външните работи на Иран не отговори на искането за коментар.

Дълбоко подозрение сред висшите ирански служители

В момента е в сила крехко примирие във войната, която започна с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, след което Иран стреля по държавите от Персийския залив, приемащи американски военни бази, и избухнаха боеве между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула в Ливан.

Въпреки това няма голям пробив в мирните усилия, като американската блокада на иранските пристанища и контролът на Техеран над Ормузкия пролив (жизненоважен глобален маршрут за доставка на петрол) усложняват преговорите, водени с посредничеството на Пакистан.

Двата висши ирански източника заявиха, че в Иран има дълбоко подозрение, че паузата във военните действия е тактическа измама от страна на Вашингтон, целяща да създаде усещане за сигурност, преди да поднови въздушните удари. Главният преговарящ на Иран за мира, Мохамад Бакер Галибаф, заяви в сряда, че „явни и скрити ходове на врага“ показват, че американците подготвят нови атаки.

Тръмп каза в сряда, че САЩ са готови да продължат с по-нататъшни атаки срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да „получи правилните отговори“.

Двете страни са започнали да стесняват някои различия, казаха източниците, но остават по-дълбоки разделения относно ядрената програма на Техеран – включително съдбата на неговите запаси от обогатен уран и искането на Техеран за признаване на правото му на обогатяване.

Иран втвърдява позицията си за запасите от обогатен уран

Ирански служители многократно са заявявали, че приоритетът на Техеран е да осигури постоянен край на войната и надеждни гаранции, че САЩ и Израел няма да предприемат по-нататъшни атаки. Едва след като такива уверения бъдат налице, казаха те, Иран ще бъде готов да се включи в детайлни преговори за ядрената си програма.

Широко разпространено е вярването, че Израел разполага с атомен арсенал, но страната никога не е потвърждавала или отричала, че притежава ядрени оръжия, поддържайки така наречената политика на двусмислие по въпроса в продължение на десетилетия.

Преди войната Иран сигнализира за готовност да изнесе половината от запасите си от уран, обогатен до 60% – ниво, много по-високо от необходимото за граждански цели. Източници обаче казаха, че тази позиция се е променила след многократните заплахи от Тръмп за удари срещу Иран.

Израелски служители са съобщили за Ройтерс, че все още не е ясно дали Тръмп ще реши да атакува и дали ще даде на Израел зелена светлина за възобновяване на операциите. Техеран се зарече да даде съкрушителен отговор, ако бъде атакуван.

Въпреки това източникът посочи, че съществуват „осъществими формули“ за разрешаване на въпроса. „Има решения като разреждане на запасите под надзора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)“, каза един от иранските източници.

МААЕ изчислява, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60%, когато Израел и САЩ нападнаха иранските ядрени съоръжения през юни 2025 г. Колко от това количество е оцеляло, не е ясно. Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси заяви през март, че останалото от този запас се съхранява „главно“ в тунелен комплекс в ядрения център Исфахан в Иран, и че неговата агенция смята, че там се намират малко над 200 кг. МААЕ също така смята, че част от количеството е в обширния ядрен комплекс в Натанз, където Иран имаше два завода за обогатяване.

Иран твърди, че известно количество високообогатен уран е необходимо за медицински цели и за изследователски реактор в Техеран, който работи с относително малки количества уран, обогатен до около 20%.

Източник: Reuters    
Иран Ядрена програма Обогатен уран САЩ Израел Мирни преговори Доналд Тръмп Върховен лидер Война МААЕ
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас" да се разоръжи

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Извънредни мерки на „Пътна полиция" за 24 май и абитуриентските балове

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

„Критична мисия": 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

