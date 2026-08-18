Парите ни

София остава сред най-евтините столици за покупка на жилище

Средната цена на жилище у нас е около 308 000 евро

Маргарита Костадинова

18 август 2026, 16:01
София остава сред най-евтините столици за покупка на жилище
София остава сред най-евтините европейски столици по цена на квадратен метър, но България е сред страните с най-бързо поскъпващи жилища.   
Източник: istock

Имотите в София отдавна не са евтини за хората, които търсят жилище у нас. Като абсолютна стойност на квадратен метър обаче София е сред столиците с най-ниски цени в европейската класация.

В столицата ни квадратният метър е 2310 евро, а само пет от 37 европейски столици в анализа на RationalFX са с по-ниска стойност. Това сравнение показва нивото на цените, но не и реалната достъпност на жилищата спрямо доходите на хората.

В същото време България е сред европейските държави, в които жилищата поскъпват най-бързо.

Само пет столици са по-евтини 

Най-ниска цена на квадратен метър сред включените столици има в Анкара - 1212 евро. Следват Прищина - 1692 евро, Букурещ - 1910 евро, Скопие - 1979 евро и Подгорица - 2153 евро.

След тях е София с 2310 евро на кв. м.

Няколко столици са съвсем близо до това равнище. В Никозия квадратният метър е 2322 евро, в Сараево - 2423 евро, във Валета - 2437 евро, а в Атина - 2439 евро.

По-осезаема е разликата с Белград, където цената достига 3341 евро на кв. м. В Будапеща е 3061 евро, във Варшава - 3877 евро, а в Прага - 5923 евро.

В най-скъпите столици квадратът струва няколко пъти повече

Разликата с най-скъпите европейски столици е огромна. В Люксембург квадратният метър достига 11 095 евро. В Париж е 9678 евро, в Осло - 9191 евро, а в Амстердам - 9171 евро.

В Лондон цената е 8466 евро на кв. м, а в Копенхаген - 8212 евро.

Тоест квадратният метър в Люксембург е почти пет пъти по-скъп от този в София.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Средната цена на жилище в София вече е 308 000 евро

Когато се гледа средната цена на цялото жилище, София стои по-близо до средата на класацията. Средната цена в столицата е 308 000 евро, което я поставя на 21-во място сред 37-те града.

Непосредствено пред София е Брюксел със 329 667 евро, а след нея се нареждат Валета с 292 440 евро, Будапеща с 270 333 евро и Вилнюс с 261 667 евро.

Сравнението с Атина е показателно. Средната цена на жилище там е 202 333 евро, въпреки че квадратният метър е малко по-скъп от този в София. В Белград средната цена е 202 667 евро, но цената на квадрат е значително по-висока.

Сред най-евтините столици по средна цена на жилище са Скопие - 65 000 евро, Сараево - 132 000 евро и Букурещ - 135 500 евро.

Почти 1 млн. евро за жилище в Люксембург

В другия край на класацията разликите са впечатляващи. Средната цена на жилище в Люксембург е 961 333 евро. Следват Копенхаген с 916 333 евро и Берн с 852 976 евро.

В Лондон средната цена е 794 333 евро, а в Париж - 727 000 евро.

Източник: RationalFX

Така София е значително по-евтина от големите западноевропейски столици, но вече е по-скъпа от редица градове в Централна и Източна Европа, когато се гледа средната цена на целия имот.

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България е трета по ръст на жилищните цени

Тъкмо темпът на поскъпване е другата важна част от картината. За периода от третото тримесечие на 2024 г. до третото тримесечие на 2025 г. жилищните цени в Унгария са нараснали с над 21%, в Португалия - със 17,7%, а в България - с 15,4%.

Това е близо три пъти над средния ръст от около 5,5% за ЕС.

В анализа се отбелязва, че при най-бързо растящите пазари търсенето изпреварва предлагането, а инвеститорският интерес остава силен. За разлика от тях в част от по-зрелите западни и северни пазари ръстът е много по-слаб, а във Финландия дори е отчетено понижение.

Така София попада в любопитна позиция - все още е сред по-евтините европейски столици на квадратен метър, но е част от пазар, който поскъпва много по-бързо от средното за ЕС.

Жилищната собственост остава висока в Източна Европа

Анализът разглежда и още една особеност на жилищния пазар - колко хора живеят в собствен дом.

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Най-висок е делът на собствениците в Румъния - 94,3%, следвана от Словакия - 93,1%, Унгария - 91,6% и Хърватия - 91%.

В другия край са страни като Германия и Швейцария, където наемането на жилище е много по-разпространено.

За цените на жилищата и квадратния метър са използвани данни от Global Property Guide, а при липсващи стойности - от Numbeo. Данните за годишното изменение на жилищните цени и дела на собствениците са от Евростат.

Анализът е публикуван през февруари 2026 г. и е актуализиран през март.

Редактор: Маргарита Костадинова
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