Войната на Путин срещу OnlyFans: Иззети секс играчки и арести за милиони

Н аред с войната в Украйна, Кремъл започна още една ожесточена битка - срещу моделите на платформата OnlyFans. Походът за „връщане към традиционните ценности“ в Русия вече доведе до десетки арести, обиски в домове и заплахи с години затвор, съобщи Daily Mail.

Платформата OnlyFans, която избухна по време на пандемията и днес има над 370 милиона потребители, се превърна в основна мишена на руските власти. Причината? В Русия гледането на съдържание за възрастни е законно, но производството и разпространението му - строго забранени от закона.

Според критици обаче, властите използват разтегливите закони като удобен предтекст, за да атакуват дисиденти, феминистки групи и популярни личности от интернет.

Арести, иззети секс играчки и милиони от продажби

Putin hunts down glamorous young women who fail to follow his 'traditional values' pic.twitter.com/H3es7uezY2 — Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026

През последните месеци вълна от разследвания заля популярни руски блогъри и модели:

София Вершинина (21 г.): Позната като Соня Мармеладова, тя бе осъдена за разпространение на съдържание за възрастни. Според прокуратурата тя е спечелила над 300 000 паунда, което ѝ позволило да живее в луксозен пентхаус в Москва. След като се разкая и призна за виновна, съдът замени исканата присъда от 3,5 години затвор с условна и глоба от близо 45 000 паунда. Властите ѝ върнаха конфискуваните секс играчки, но задържаха нейния златен iPhone 16 Pro Max.

Позната като Соня Мармеладова, тя бе осъдена за разпространение на съдържание за възрастни. Според прокуратурата тя е спечелила над 300 000 паунда, което ѝ позволило да живее в луксозен пентхаус в Москва. След като се разкая и призна за виновна, съдът замени исканата присъда от 3,5 години затвор с условна и глоба от близо 45 000 паунда. Властите ѝ върнаха конфискуваните секс играчки, но задържаха нейния златен iPhone 16 Pro Max. Анастасия Овсяникова (24 г.): Известна като Настя Холод, тя бе арестувана заедно с германския продуцент Лудвиг Кричкер, а снимачното ѝ оборудване бе иззето.

Известна като Настя Холод, тя бе арестувана заедно с германския продуцент Лудвиг Кричкер, а снимачното ѝ оборудване бе иззето. Диана Шуригина (27 г.): Лице с над 6 години заплаха от затвор, чието жилище бе щурмувано от полицията след завръщането ѝ от Бали. Шуригина стана известна в Русия още на 17 години, след като публично разкри, че е била victim на изнасилване.

Лице с над 6 години заплаха от затвор, чието жилище бе щурмувано от полицията след завръщането ѝ от Бали. Шуригина стана известна в Русия още на 17 години, след като публично разкри, че е била victim на изнасилване. Анастасия Брагина (22 г.): Риалити звездата бе арестувана, след като се засне да се разхожда гола в Москва, и в момента е с повдигнати тежки обвинения.

Любимката на Путин, която ръководи репресиите

Основен двигател на кампанията срещу OnlyFans е 41-годишната Екатерина Мизулина – шеф на руската „Лига за безопасен интернет“ и член на Обществената палата. За нея от години се носят слухове, че е в романтична връзка с Владимир Путин.

Завършила престижен университет в Лондон, Мизулина е известен застъпник за твърда интернет цензура. Тя изигра ключова роля при приемането на известния закон срещу „LGBTIQ+ пропагандата“ от 2013 г., който по-късно послужи за пълната забрана на международното движение в Русия, обявено за „екстремистко“.

Световният натиск и забраните

Русия далеч не е единствената страна, която ограничава платформи като OnlyFans. Достъпът до сайта е частично или напълно блокиран в Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Иран, Пакистан, Китай, Турция, Беларус, Индонезия, Малайзия и Филипините. В Индия потребителите могат да гледат съдържание, но местните граждани нямат право да публикуват такова.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. OnlyFans временно блокира плащанията към руски творци заради международните санкции, но по-късно възстанови достъпа за тези, които имаха поддържани разплащателни методи. За много руски модели обаче основната заплаха вече не са финансовите ограничения, а полицията, която чука на вратата им.