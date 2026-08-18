Свят

Владимир Кличко с първи думи след смъртта на Хейдън Пенетиър

„Пред дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни какъв човек беше...“, зарече се бившият годеник на актрисата

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 10:27
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Б ившият годеник на Хейдън Пенетиър, професионалният боксьор Владимиp Кличко прекъсна мълчанието си относно смъртта на звездата, съобщава Daily Mail. Актрисата от сериала Heroes почина в неделя, само седмица преди 37-ия си рожден ден, като аутопсията показва, че няма следи от травми, макар че официалната причина за смъртта все още предстои да бъде потвърдена.

Тя имаше дъщеря от бившия си партньор Владимиp (50 г.), а през 2018 г., когато Кая бе едва на три години, Пенетиър му прехвърли пълното попечителство над нея. Тогава той премести дъщеря им в родната си Украйна на фона на борбата на Хейдън със следродилната депресия.

Споделяйки мила снимка на семейството от по-щастливи времена, той написа:

„Семейството ни преминава през период на дълбок шок и скръб... Вестта за трагичната смърт на Хейдън ме наранява дълбоко. Тя си отиде от този свят твърде рано. Макар и вече да не бе моя партньорка, Хейдън беше важна част от живота ми и майка на нашата дъщеря Кая...

Тя изгради невероятна кариера благодарение на огромния си талант, докато в същото време се сблъскваше с тъмните страни на една изключително взискателна индустрия. Нищо няма да заличи съвместните ни мигове или мястото, което тя заемаше в живота ни...

Пред дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни какъв човек беше...

Изразявам най-дълбоките си съболезнования на родителите на Хейдън, на нейните приятели и фенове, които днес също скърбят. Млади и талантливи хора като Хейдън не бива да си отиват от този свят толкова рано... Моля всички да уважат чувствата и личния живот на семейството ни в този изключително труден момент. Засега това е всичко, което бих искал да кажа...

Благодаря на всички, които подкрепят семейството ми и изразяват искрените си съболезнования...

Почивай в мир, Хейдън. Нека намериш вечен покой“.

През 2018 г., след раздялата с годеника си Владимиp, Хейдън обяви, че е взела „трудното решение“ да отстъпи пълното попечителство, след което Кая се премести в Украйна.

Това широко обсъждано решение дойде, след като Хейдън изпадна в тежка депресия, която по думите ѝ я карала да „не изпитва нищо“, и я тласна към алкохола, а впоследствие и към постъпване в реабилитационен център за справяне с депресията и злоупотребата с вещества.

В последното си интервю през май тя говори пред Dear Momé за този си избор: „Това не беше решение, което взех леко, нито пък решение, което изобщо исках да взема. Преминавах през наистина труден период от живота си“.

През май тя сподели и пред Джей Шети в неговия подкаст On Purpose: „Аз бях тази, която потърси помощ, която казваше: „Отчаяно се нуждая от подкрепа. Знам, че това ще изглежда ужасно, но наистина се нуждая. Не мога да живея повече така...“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
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