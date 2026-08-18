Свят

Тръмп обяви Ормузкия проток за „територия на САЩ“ с абсурдна карта в Truth Social

Американският президент заплаши и съюзника си Оман с бомбардировки, докато преговорите с Иран са в пълна безизходица, а петролът прехвърли 90 долара за барел

18 август 2026, 16:05
Тръмп обяви Ормузкия проток за „територия на САЩ“ с абсурдна карта в Truth Social
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп засили до краен предел напрежението около кризата с Иран, след като публично обяви стратегическия Ормузки проток за „територия на САЩ“.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският президент сподели странна карта на региона с голям син кръг над ключовия морски път, определящ го като американска територия, съобщи The Independent.

Провокативният ход идва на фона на напълно блокираните преговори между Вашингтон и Техеран за отварянето на водния път, през който преминава голяма част от световния петролен поток.

Заплахи към съюзници и военен натиск

Освен спрямо Иран, Тръмп отправи остър ултиматум и към близък съюзник на САЩ в региона - Оман. Повод за гнева му станаха съобщенията, че Оман и Иран опитват самостоятелно да договорят двустранно споразумение за контрола върху протока.

„Ако Оман ни се изпрепречи на пътя, ще ги изравним със земята“, заяви Тръмп в интервю за Fox News.

Иран поставя твърди условия

От своя страна Техеран остава непреклонен. Главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамед Багер Галибаф заяви пред държавните медии, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят поетите ангажименти.

Сред основните искания на Иран са:

Пълно вдигане на морската блокада;

Премахване на икономическите санкции;

Размразяване на блокираните ирански активи в чужбина.

Въпреки че трафикът на търговски кораби леко се е увеличил - от 2 на едва 6 съда на ден - морският маршрут остава практически блокиран.

Ехото върху глобалните пазари и рейтинга на Тръмп

Ескалацията в Близкия изток вече удря световната икономика:

Цената на петрола: Суровият петрол прехвърли прага от 90 долара за барел.

Срив на борсите: Азиатските пазари отбелязаха спад поради страхове от скок на инфлацията.

Рекордно нисък рейтинг: Ново проучване на Reuters/Ipsos показва, че одобрението за Тръмп е паднало до едва 33% — най-ниското ниво от началото на мандата му.

Източник: The Independent    
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