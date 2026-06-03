Тръмп обяви, че Хаменей участвал в преговорите за мир

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Мистерията „диабет тип 5“: Новата болест, която засяга милиони, но СЗО все още не признава

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

Протести и сблъсъци в Саутхемптън заради смъртта на студент

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че контактите с Иран продължават, отричайки информацията от Техеран, че преговорите са спрени.

В интервю пред „Ню Йорк Поуст“, публикувано в сряда, Тръмп заяви, че дори върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е участвал в преговорите за прекратяване на войната и че се надява да се срещне с него.

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи днес, „че през последните няколко дни Иран не е дал отговор на американците относно текста на обсъжданото споразумение“ и след израелските удари на ливанска територия, „ефективно е преустановил дори обмена на текстове чрез посредници, докато условията на Иран относно Ливан не бъдат изпълнени“.

Според Тръмп обаче преговорите с Иран не са спирали нито вчера нито днес.

„Те вече се съгласиха, че няма да имат ядрено оръжие,“ обяви той и добави: „Искам да кажа, сега могат да променят решението си, но това беше едно от нещата, за които трябваше да се съгласят, те се съгласиха с това. Това беше най-важното“.

Президентът на САЩ заяви, че изразил пред премиера на Израел Бенямин Нетаняху недоволство от продължаващите израелски удари в Ливан.

„Не бих казал ядосан, бях малко смутен от постоянните му вражди с Ливан“, заяви Тръмп.

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

„Не искам да отегчавам никого, но започнах войната, защото не можем да им позволим да имат ядрено оръжие. Това засяга и Израел, защото вероятно щяха да са първите ударени. Нямаше да има Израел“, каза той.