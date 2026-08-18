Двойно задимяване в София: Пожар избухна и в район „Слатина“

П ожар избухна в софийския район „Слатина“ и вдигна гъст пушек над сградите в квартала.
Запалили са се сухи треви и боклуци на ул. „Георги Спасов“, под моста към кв. „Христо Ботев“. Огънят вече е напълно овладян благодарение на светкавичната реакция на пожарните екипи, съобщиха от районната администрация.
Двойно задимяване над София
Локалният инцидент в „Слатина“ съвпадна с общото задимяване над София по-рано днес, за което на тел. 112 постъпиха над 30 сигнала. От Столична община поясниха, че основната причина за смога и мириса на изгоряло в целия град е мащабен горски пожар на територията на Република Сърбия, чийто димен облак е пренесен от вятъра над Софийската котловина.
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Състояние на въздуха и препоръки
Мобилната измервателна станция на общината остава позиционирана на бул. „Цар Освободител“. Към момента уредите не отчитат превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха.
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Като превантивна мярка от общината съветват:
До разсейването на дима гражданите да държат затворени прозорците на домовете и офисите си.
Уязвимите групи - бременни жени, деца, възрастни хора и хронично болни с дихателни или сърдечни проблеми - да ограничат престоя и спорта на открито.
Екипите на пожарната и аварийните служби остават в готовност и продължават да следят обстановката.