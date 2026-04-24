NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Единият крак на аятолаха е бил опериран три пъти и се очаква поставянето на протеза, като същевременно лидерът е претърпял хирургическа интервенция и на едната си ръка

24 април 2026, 10:29
Л ицето на върховния лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е толкова тежко пострадало, че той се нуждае от пластична операция. Откакто встъпи в длъжност, Хаменей не е публикувал нито едно аудио или видео обръщение, тъй като е получил сериозни изгаряния при израелските въздушни удари на 28 февруари. Това се посочва в нов доклад, докато президентът Доналд Тръмп заявява, че мирните преговори са възпрепятствани от липсата на ясно ръководство в Техеран.

56-годишният Хаменей „не желае да изглежда уязвим или слаб“, споделиха четирима ирански служители пред „Ню Йорк Таймс“. Те допълват, че единият крак на аятолаха е бил опериран три пъти и се очаква поставянето на протеза, като същевременно лидерът е претърпял хирургическа интервенция и на едната си ръка.

„Лицето и устните му са силно изгорени, което затруднява говора му; той ще се нуждае от пластична операция“, съобщава „Таймс“. Изданието добавя, че „висши държавни служители не го посещават, опасявайки се, че Израел може да ги проследи до него и да го ликвидира“. Поради тази причина голяма част от вземането на решения се делегира на генералите в Техеран, а не на цивилните политически лидери.

„Съобщенията до него се пишат на ръка, запечатват се в пликове и се препредават чрез жива верига от доверени куриери, които пътуват по магистрали и черни пътища с коли и мотоциклети, докато стигнат до скривалището му. Неговите насоки по държавните въпроси се връщат по същия начин.“

Въпреки че докладът описва Хаменей като труднодостъпен, в него се цитират ирански официални лица, според които президентът на страната Масуд Пезешкиан и министърът на здравеопазването Мохамад-Реза Зафарганди „лично са участвали в грижите за него“.

Документът подкрепя твърденията на представители на администрацията на Тръмп, че мирните преговори са блокирани от бавната комуникация и несигурността дали външният министър Абас Арагчи и председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф имат правомощията да говорят от името на нацията си.

Във вторник Тръмп удължи двуседмичното прекратяване на огъня за неопределено време, докато САЩ очакват отговор на последното американско предложение. То поставя като приоритет спирането на обогатяването на уран и отказ от около 1000 паунда високообогатен уран.

„Очевидно съществуват сериозни вътрешни разделения“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит пред репортери в сряда. „В момента в Иран се води битка между прагматиците и хардлайнерите, а президентът настоява за единен отговор. Затова, докато чакаме този отговор, е в сила прекратяване на огъня.“

В четвъртък „Таймс“ съобщи още, че Хаменей е делегирал значителни правомощия на радикалния Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР). „Именно Гвардейците разработиха стратегията за атаките на Иран срещу Израел и държавите от Персийския залив, както и за затварянето на проливите за морския трафик“, се казва в публикацията. „Те бяха тези, които се съгласиха на временното прекратяване на огъня със Съединените щати и одобриха дипломацията през задкулисни канали и директните преговори с Вашингтон.“

„Те избраха г-н Галибаф измежду собствените си редици, за да ръководи преговорите с вицепрезидента Джей Ди Ванс в Исламабад.“

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

