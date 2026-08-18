„Той планира убийството, за да отмъсти за племенника си“: Започна делото за смъртта на Тупак Шакур

П роцесът срещу бивш гангстерски лидер, обвинен в организирането на убийството на рап звездата Тупак Шакур през 1996 г., започна в съда в Лас Вегас с показания на свидетел на стрелбата и бивш полицай.

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Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис е изправен пред съда по обвинение в убийство за предполагаемата си роля в стрелбата от преминаващ автомобил, отнела живота на Шакур. Прокурорите твърдят, че Дейвис е бил „командирът на терен“, управлявал операцията по ликвидирането на рапъра, и че е планирал нападението като отмъщение, след като антуражът на Шакур е нападнал неговия племенник, пише The Guardian.

Tupac’s murder trial is finally underway tomorrow, nearly 30 years after he was gunned down.



I already know I couldn’t be on this jury. My opinion on who murdered Tupac is VERY well set. I will not be elaborating further. #Justice4Tupac pic.twitter.com/C2JFw4t4Dl — Christopher Webb (@cwebbonline) August 17, 2026

Дейвис се изясни като невинен, въпреки че призна за ролята си в стрелбата в своите мемоари от 2019 г. Според властите именно тази книга е ключова за обвинението срещу 63-годишния мъж. Дейвис е единственият жив свидетел от автомобила, от който е произведен изстрелът срещу Шакур.

През изминалата седмица беше избран съдебен състав от шестима мъже и десет жени за процеса, който се очаква да продължи около месец.

Дейвис влезе в съдебната зала със син костюм и вратовръзка, огледа публиката, за да види кой присъства, след което седна до своя адвокат Майкъл Санфт, щом журито положи клетва и зае местата си в понеделник сутринта.

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Членове на семейството на Шакур, включително неговият доведен брат Моприм Шакур, седяха тихо на първия ред зад прокурорите.

Бину Палал, заместник-главен окръжен прокурор, показва на журито снимка от мача между Майк Тайсън и Брус Селдън с дата 7 септември 1996 г., както и видеоклип, на който се вижда как антуражът на Шакур бие Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън - племенника на Дейвис.

Duane "Keefe D" Davis' trial for the 1996 murder of Tupac Shakur has officially begun, with opening arguments being presented today ⚖️



Keefe D is accused of orchestrating Tupac's murder and could potentially face life in prison if found guilty.



Head to the link below to find… pic.twitter.com/9oN5Eq0n5l — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) August 17, 2026

„Нека бъдем ясни - Дуейн Дейвис не е дръпнал спусъка. Но той е планирал стрелбата в отмъщение за боя над племенника си“, заяви Палал. „Забележителното е, че ще научите това от самия Дуейн Дейвис.“

Палал представи множество видеоклипове и аудиозаписи, на които Дейвис описва предполагаемата си роля в инцидента и гнева си към Шакур заради нападението над племенника му.

Защитникът Майкъл Санфт от своя страна заяви, че след 30 години разследващите все още разполагат с твърде малко доказателства, за да потвърдят тезата си.

„В края на краищата трябва да си зададете въпроса: това, което казват, истина ли е или художествена измислица?“, каза Санфт пред журито.

Адвокатът подчерта, че макар Дейвис да е разговарял за убийството с различни правоохранителни органи през годините, включително с ФБР, те не са предприели действия, защото не са сметнали думите му за достоверни.

Делото е основен обрат в разследването, което с десетилетия оставаше неразрешено.

На 7 септември 1996 г. рап иконата е нападнат в близост до булевард „Лас Вегас Стрип“, докато пътува към афтърпарти с основателя на Death Row Records Марион „Шъг“ Найт. Докато автомобилът им се движи, до него се изравнява Кадилак, от който са произведени осем изстрела. Шакур е приет в болница с тежки ранявания и умира дни по-късно.

Убийството на Шакур роди редица теории на конспирацията, книги и документални филми в опит да се установи кой е отговорен за смъртта му. По-пълна картина за събитията от онази вечер обаче започна да се оформя през последните години, когато Дейвис - последният оцелял пътник в Кадилака - започна да говори публично.

Източник: БТА/АР

По-рано същата вечер Шакур присъства на мача на Тайсън в хотел „Милион Гранд“, след което участва във физически сблъсък с племенника на Дейвис и още няколко души.

Дейвис е потърсил отмъщение за Андерсън и според обвинението си е осигурил оръжие с намерението да „проследи“ Шакур и да се разправи с Найт. Инцидентът се е развил светкавично, пише Дейвис.

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„Не си разменихме нито дума, времето за приказки беше минало, започна се! Тупак направи рязко движение и посегна под седалката си. Това беше първият и единствен път в живота ми, в който разбрах полицейската заповед „Дръж ръцете си там, където ги виждам“. Вместо това Пак извади пистолет и тогава започна зарята. Един от моите хора от задната седалка грабна Глока и отвърна на огъня“, описва той в книгата си.

Прокурорите заявяват, че автобиографичната книга на Дейвис и публичните му изявления практически са съживили разследването в Лас Вегас.

„Ако беше решил никога да не пише тази книга, най-вероятно никога нямаше да бъде привлечен под отговорност за това престъпление“, заяви наскоро прокурор Марк ДиДжакомо.

Адвокатите на Дейвис се опитаха да изключат книгата от доказателствата по делото с аргумента, че той и съавторът му са преувеличили фактите, за да го поставят фалшиво в центъра на събитията с цел лична печалба. Съдията обаче отхвърли искането.

Първият свидетел, призован от прокуратурата, бе Гари Дейл - бивш полицай от Лас Вегас, спрял Шакур и Найт за проверка в вечерта на стрелбата. Той обясни, че е спрял автомобила, тъй като е липсвала задна регистрационна табела, а разговорът е преминал в добър тон. Полицаят разказа още, че по-късно е пътувал в линейката с Шакур след стрелбата и се е опитал да го убеди да назове нападателите си, но рапърът му отговорил: „Не, ние сами ще се оправим“.

Вторият свидетел на обвинението бе Ингрид Стоукс - жена, намирала се в автомобил с приятели в близост до колата на Шакур по време на стрелбата. Нейното превозно средство и това на Шакур са пътували към един и същ клуб. „Чухме изстрелите... настана пълен хаос“, разказа тя. Стоукс допълни, че не е видяла кой е бил в колата, от която е стреляно, а пристигналите по-късно полицаи са се държали грубо и са се отнесли с тях като с заподозрени.

Стоукс заяви, че тогава не е смятала, че разполага с ценна информация, а тя и приятелите ѝ са се страхували да говорят с органите на реда, за да не бъдат етикетирани като „доносници“.

Брент Бекър, бивш детектив от отдела за убийства в Лас Вегас, също даде показания и припомни разпита си с Найт след стрелбата. По думите му музикалният продуцент е бил изключително плах и е пристигнал с трима адвокати: „Той просто каза, че не знае нищо и че не е разпознал никого“.

Найт, който в момента излежава присъда по друго дело, наскоро даде знак, че няма намерение да сътрудничи на полицията, заявявайки пред ABC News: „Този процес няма нищо общо с мен и ако някой ме вкара там, това ще навреди на този, който го направи. Напълно гарантирам това“.

В показанията си Бекър допълни, че е сътрудничил с полицията в Лос Анджелис за идентифицирането на лицата, свързани с боя над Андерсън. Макар че калифорнийските служители са споделили интересна информация за това как убийството на Шакур може да е свързано с други конфликти, те не са разполагали с надеждни източници, които да свидетелстват в съда. „Проблемът беше, че всичко идваше от информатори. Нямахме реални хора, които да излязат с лицата си и да дадат показания“, каза той.

Заседанието приключи с показанията на Фред Милър, бивш детектив от Лос Анджелис, разследвал Дейвис във връзка с убийството през 1997 г. на Кристофър Уолъс, известен като Биги Смолс (The Notorious B.I.G.). Пред журито бе пуснат подробен аудиозапис от разпита на Дейвис от онова време.

Дейвис е присъствал на партито, посъществувано от Уолъс непосредствено преди да бъде застрелян, но адвокатът му подчерта, че той никога не е получавал обвинение за това убийство, а съдията обърна внимание на журито, че правоохранителните органи не смятат Дейвис за замесен в случая.