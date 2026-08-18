Свят

„Той планира убийството, за да отмъсти за племенника си“: Започна делото за смъртта на Тупак Шакур

Делото срещу бившия гангстерски лидер Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис за убийството на Тупак Шакур през 1996 г. започна в Лас Вегас. Прокуратурата го обвинява в организиране на атентата като отмъщение, а ключова роля в процеса играят собствените му признания

Стела Христова Стела Христова

18 август 2026, 11:42
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П роцесът срещу бивш гангстерски лидер, обвинен в организирането на убийството на рап звездата Тупак Шакур през 1996 г., започна в съда в Лас Вегас с показания на свидетел на стрелбата и бивш полицай.

30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?

Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис е изправен пред съда по обвинение в убийство за предполагаемата си роля в стрелбата от преминаващ автомобил, отнела живота на Шакур. Прокурорите твърдят, че Дейвис е бил „командирът на терен“, управлявал операцията по ликвидирането на рапъра, и че е планирал нападението като отмъщение, след като антуражът на Шакур е нападнал неговия племенник, пише The Guardian.

Дейвис се изясни като невинен, въпреки че призна за ролята си в стрелбата в своите мемоари от 2019 г. Според властите именно тази книга е ключова за обвинението срещу 63-годишния мъж. Дейвис е единственият жив свидетел от автомобила, от който е произведен изстрелът срещу Шакур.

През изминалата седмица беше избран съдебен състав от шестима мъже и десет жени за процеса, който се очаква да продължи около месец.

Дейвис влезе в съдебната зала със син костюм и вратовръзка, огледа публиката, за да види кой присъства, след което седна до своя адвокат Майкъл Санфт, щом журито положи клетва и зае местата си в понеделник сутринта.

Изтекъл разговор издаде заподозрения за убийството на Тупак

Членове на семейството на Шакур, включително неговият доведен брат Моприм Шакур, седяха тихо на първия ред зад прокурорите.

Бину Палал, заместник-главен окръжен прокурор, показва на журито снимка от мача между Майк Тайсън и Брус Селдън с дата 7 септември 1996 г., както и видеоклип, на който се вижда как антуражът на Шакур бие Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън - племенника на Дейвис.

„Нека бъдем ясни - Дуейн Дейвис не е дръпнал спусъка. Но той е планирал стрелбата в отмъщение за боя над племенника си“, заяви Палал. „Забележителното е, че ще научите това от самия Дуейн Дейвис.“

Палал представи множество видеоклипове и аудиозаписи, на които Дейвис описва предполагаемата си роля в инцидента и гнева си към Шакур заради нападението над племенника му.

Защитникът Майкъл Санфт от своя страна заяви, че след 30 години разследващите все още разполагат с твърде малко доказателства, за да потвърдят тезата си.

„В края на краищата трябва да си зададете въпроса: това, което казват, истина ли е или художествена измислица?“, каза Санфт пред журито.

Адвокатът подчерта, че макар Дейвис да е разговарял за убийството с различни правоохранителни органи през годините, включително с ФБР, те не са предприели действия, защото не са сметнали думите му за достоверни.

Делото е основен обрат в разследването, което с десетилетия оставаше неразрешено.

На 7 септември 1996 г. рап иконата е нападнат в близост до булевард „Лас Вегас Стрип“, докато пътува към афтърпарти с основателя на Death Row Records Марион „Шъг“ Найт. Докато автомобилът им се движи, до него се изравнява Кадилак, от който са произведени осем изстрела. Шакур е приет в болница с тежки ранявания и умира дни по-късно.

Убийството на Шакур роди редица теории на конспирацията, книги и документални филми в опит да се установи кой е отговорен за смъртта му. По-пълна картина за събитията от онази вечер обаче започна да се оформя през последните години, когато Дейвис - последният оцелял пътник в Кадилака - започна да говори публично.

Източник: БТА/АР

По-рано същата вечер Шакур присъства на мача на Тайсън в хотел „Милион Гранд“, след което участва във физически сблъсък с племенника на Дейвис и още няколко души.

Дейвис е потърсил отмъщение за Андерсън и според обвинението си е осигурил оръжие с намерението да „проследи“ Шакур и да се разправи с Найт. Инцидентът се е развил светкавично, пише Дейвис.

Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

„Не си разменихме нито дума, времето за приказки беше минало, започна се! Тупак направи рязко движение и посегна под седалката си. Това беше първият и единствен път в живота ми, в който разбрах полицейската заповед „Дръж ръцете си там, където ги виждам“. Вместо това Пак извади пистолет и тогава започна зарята. Един от моите хора от задната седалка грабна Глока и отвърна на огъня“, описва той в книгата си.

Прокурорите заявяват, че автобиографичната книга на Дейвис и публичните му изявления практически са съживили разследването в Лас Вегас.

„Ако беше решил никога да не пише тази книга, най-вероятно никога нямаше да бъде привлечен под отговорност за това престъпление“, заяви наскоро прокурор Марк ДиДжакомо.

Адвокатите на Дейвис се опитаха да изключат книгата от доказателствата по делото с аргумента, че той и съавторът му са преувеличили фактите, за да го поставят фалшиво в центъра на събитията с цел лична печалба. Съдията обаче отхвърли искането.

Първият свидетел, призован от прокуратурата, бе Гари Дейл - бивш полицай от Лас Вегас, спрял Шакур и Найт за проверка в вечерта на стрелбата. Той обясни, че е спрял автомобила, тъй като е липсвала задна регистрационна табела, а разговорът е преминал в добър тон. Полицаят разказа още, че по-късно е пътувал в линейката с Шакур след стрелбата и се е опитал да го убеди да назове нападателите си, но рапърът му отговорил: „Не, ние сами ще се оправим“.

Вторият свидетел на обвинението бе Ингрид Стоукс - жена, намирала се в автомобил с приятели в близост до колата на Шакур по време на стрелбата. Нейното превозно средство и това на Шакур са пътували към един и същ клуб. „Чухме изстрелите... настана пълен хаос“, разказа тя. Стоукс допълни, че не е видяла кой е бил в колата, от която е стреляно, а пристигналите по-късно полицаи са се държали грубо и са се отнесли с тях като с заподозрени.

Стоукс заяви, че тогава не е смятала, че разполага с ценна информация, а тя и приятелите ѝ са се страхували да говорят с органите на реда, за да не бъдат етикетирани като „доносници“.

Брент Бекър, бивш детектив от отдела за убийства в Лас Вегас, също даде показания и припомни разпита си с Найт след стрелбата. По думите му музикалният продуцент е бил изключително плах и е пристигнал с трима адвокати: „Той просто каза, че не знае нищо и че не е разпознал никого“.

Започна процесът срещу Дуейн Дейвис за убийството на Тупак
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Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис

Найт, който в момента излежава присъда по друго дело, наскоро даде знак, че няма намерение да сътрудничи на полицията, заявявайки пред ABC News: „Този процес няма нищо общо с мен и ако някой ме вкара там, това ще навреди на този, който го направи. Напълно гарантирам това“.

В показанията си Бекър допълни, че е сътрудничил с полицията в Лос Анджелис за идентифицирането на лицата, свързани с боя над Андерсън. Макар че калифорнийските служители са споделили интересна информация за това как убийството на Шакур може да е свързано с други конфликти, те не са разполагали с надеждни източници, които да свидетелстват в съда. „Проблемът беше, че всичко идваше от информатори. Нямахме реални хора, които да излязат с лицата си и да дадат показания“, каза той.

Заседанието приключи с показанията на Фред Милър, бивш детектив от Лос Анджелис, разследвал Дейвис във връзка с убийството през 1997 г. на Кристофър Уолъс, известен като Биги Смолс (The Notorious B.I.G.). Пред журито бе пуснат подробен аудиозапис от разпита на Дейвис от онова време.

Дейвис е присъствал на партито, посъществувано от Уолъс непосредствено преди да бъде застрелян, но адвокатът му подчерта, че той никога не е получавал обвинение за това убийство, а съдията обърна внимание на журито, че правоохранителните органи не смятат Дейвис за замесен в случая.

Редактор: Стела Христова
Тупак Шакур Убийство Съдебен процес Лас Вегас Дуейн Кефи Ди Дейвис Стрелба от автомобил Отмъщение Разследване Рап
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