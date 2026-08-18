Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Х оливудската звезда Джони Деп може отново да облече пиратския си костюм за предстоящия нов филм от хитовата поредица „Карибски пирати“, съобщава Page Six.

Новината потвърди лично легендарният продуцент Джери Брукхаймър по време на фестивала D23 пред списание Deadline:

„Водим разговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да го осъществим“, заяви Брукхаймър.

Според вътрешни източници шестата част от блокбъстър франчайза ще постави в центъра на събитията нов главен герой, изигран от Маргот Роби, а героят на Деп – емблематичният капитан Джак Спароу – се очаква да се завърне в поддържаща роля.

Johnny Depp in talks to return to “Pirates of the Caribbean”.https://t.co/We3dFH9DJF pic.twitter.com/UF9zHfTkHQ — News Agency BGNES (@BGNES) August 18, 2026

История за милиарди долари

Джони Деп изигра за първи път капитан Джак Спароу през 2003 г. в оригинала „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“, където си партнираше с Орландо Блум и Кийра Найтли. Той продължи ролята си в последвалите продължения: „Sандъкът на мъртвеца“ (2006), „На края на света“ (2007), „В непознати води“ (2011) и последната до момента пета част „Отмъщението на Салазар“ от 2017 г.

Въпреки че петият филм отбеляза лек спад в приходите спрямо предишните, поредицата като цяло е донесла зашеметяващите над 4,5 милиарда долара в световния боксофис.

Завръщането на Деп е огромна изненада за феновете. След развода му с Амбър Хърд и последвалите съдебни битки, през 2018 г. сценаристът Стюарт Бийти загатна, че актьорът приключва с ролята си. Напук на спекулациите обаче, че Деп никога повече няма да работи с Disney, преговорите между него и продуцентите официално са възстановени.

Голямото завръщане на екран

Завръщането към „Карибски пирати“ идва в момент, в който актьорът активно възобновява кариерата си в Холивуд след спечеленото дело за клевета срещу бившата си съпруга през 2022 г.

През ноември предстои премиерата на новия му голям проект – „Ебенизър: Коледна песен“, където Деп влиза в ролята на Ебенизър Скрудж. По време на фестивала Comic-Con в Сан Диего актьорът се появи неузнаваем, преобразен като своя герой след часове, прекарани в гримьорната.

Дали феновете ще видят отново капитана на „Черната перла“ на голям екран, предстои да разберем след финализирането на сценария.