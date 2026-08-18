Задействаха BG-ALERT в Костинброд заради пожара в Сърбия

С истемата BG-ALERT се задейства в Костинброд заради силното задимяване вследствие от пожара в Сърбия, съобщиха от пресцентъра на Община Костинброд.
„Във връзка със силното задимяване на територията на община Костинброд Ви информираме, че то е вследствие на пожар на територията на Република Сърбия. Към момента няма опасност за населението. Препоръчваме да държите прозорците затворени. Следете официалната информация", се посочва в съобщението.
Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко
От Община Костинброд апелираха гражданите да затворят прозорците и вратите, да избягват престой навън, както и да не извършват физически натоварвания на открито, децата и възрастните хора да бъдат на закрито, а хората с дихателни проблеми да бъдат особено внимателни.
Силно задимяване и над София има поради пожара в Сърбия, казаха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" пред БТА.