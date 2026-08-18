Земетресение разтърси Испания, евакуирани са хотели, има ранени хора

З еметресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разтърси Южна Испания във вторник сутринта. Трусът е предизвикал евакуация на хотели и шок на жителите в Гранада, като са нанесени материални щети и има данни за трима леко ранени.

По данни на испанския Национален географски институт епицентърът на земетресението е регистриран в района на град Алхендин, разположен на около шест километра южно от Гранада.

BREAKING : Two Smaller Scale of Earthquake Hits Granada region Spain today with 4.8 & 4 magnitude Recently today. pic.twitter.com/72ORzi9Hyt — World Updates (@Updatesofwworld) August 18, 2026

Трима души са получили леки наранявания, като сред тях е непълнолетно момиче, транспортирано в болнично заведение за преглед. Службите за извънредни ситуации са регистрирали десетки сигнали за щети, включително за пропукани фасади и паднали отломки по улиците и върху паркирани автомобили.

Трусът идва броени дни след друго земетресение с магнитуд 5,0, регистрирано в същия район през уикенда, което също причини материални щети, но разминавайки се без пострадали.

Ръководителят на регионалното правителство на Андалусия Хуан Мануел Морено призова местните жители и туристите към максимално внимание и спокойствие, като подчерта, че сеизмичната активност и вторичните трусове в района могат да продължат. Властите задействаха плановете за действие при земетресения и оказване на извънредна помощ.

Second earthquake rocks vacation hotspot within days as hotels evacuated https://t.co/qZcKQiMPvM — The US Sun (@TheSunUS) August 18, 2026

В популярните туристически зони на Гранада са предприети мерки за сигурност. Полицията е ограничила достъпа до отделни улици поради опасност от падащи отломки от сградите. Исторически обекти като църквата „Иглесиа дел Саграрио“ са временно затворени, а търговски и спортни обекти в града също преустановиха работа до преминаване на опасността.