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Земетресение разтърси Испания, евакуирани са хотели, има ранени хора

Земетресение с магнитуд 4,8 нанесе щети по сгради, затвори заведения и културни забележителности в Гранада, докато властите в Андалусия предупреждават за възможни нови вторични трусове и призовават за предпазливост

Стела Христова Стела Христова

18 август 2026, 14:18
Земетресение разтърси Испания, евакуирани са хотели, има ранени хора
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разтърси Южна Испания във вторник сутринта. Трусът е предизвикал евакуация на хотели и шок на жителите в Гранада, като са нанесени материални щети и има данни за трима леко ранени.

По данни на испанския Национален географски институт епицентърът на земетресението е регистриран в района на град Алхендин, разположен на около шест километра южно от Гранада.

Трима души са получили леки наранявания, като сред тях е непълнолетно момиче, транспортирано в болнично заведение за преглед. Службите за извънредни ситуации са регистрирали десетки сигнали за щети, включително за пропукани фасади и паднали отломки по улиците и върху паркирани автомобили.

Трусът идва броени дни след друго земетресение с магнитуд 5,0, регистрирано в същия район през уикенда, което също причини материални щети, но разминавайки се без пострадали.

Ръководителят на регионалното правителство на Андалусия Хуан Мануел Морено призова местните жители и туристите към максимално внимание и спокойствие, като подчерта, че сеизмичната активност и вторичните трусове в района могат да продължат. Властите задействаха плановете за действие при земетресения и оказване на извънредна помощ.

В популярните туристически зони на Гранада са предприети мерки за сигурност. Полицията е ограничила достъпа до отделни улици поради опасност от падащи отломки от сградите. Исторически обекти като църквата „Иглесиа дел Саграрио“ са временно затворени, а търговски и спортни обекти в града също преустановиха работа до преминаване на опасността.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.dailymail.com    
Земетресение Испания Гранада Природно бедствие Материални щети Сеизмична активност Евакуация
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