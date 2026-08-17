Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

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Т ялото на звездата от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Панетиър е било намерено от неин приятел, който съобщил на диспечера на тел. 911, че актрисата е в безсъзнание вследствие на вероятен сърдечен арест, съобщават полицейски източници.

Неидентифицираният мъж се обадил на спешния телефон в 13:51 ч. в неделя от апартамент в Грийнвил, Южна Каролина, за да съобщи за „жена в безсъзнание“ със „сърдечен арест“, предаде TMZ.

Hayden Panettiere Found Dead by a Friend, 911 Call of a Female in 'Cardiac Arrest' https://t.co/0OY1472Wfb — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

Пристигналите на място парамедици са се опитали да съживят 36-годишната жителка на Палисейдс, Ню Йорк, прилагайки спешни мерки за поддържане на живота, които включват интубация, използване на дефибрилатор и интравенозно приложение на медикаменти.

Медицинският екип е извършил и сърдечен масаж, но смъртта на актрисата е била констатирана в 14:32 ч. - едва пет дни преди тя да навърши 37 години.

Към момента не е ясно кой точно е подал сигнала. От полицията съобщиха в неделя единствено, че тя е била открита от „познат“, без да разкриват самоличността му.

По информация на медиите в събота тя е отлетяла от Лос Анджелис заедно с бившата си половинка Брайън Хикерсън. Към момента обаче няма потвърждение дали именно той е човекът, открил тялото.

От органа на реда заявиха, че няма „следи от насилствена смърт“ и че ще бъде извършена аутопсия.

Шокиращата кончина на актрисата идва едва три месеца след излизането на откровените ѝ мемоари „Това съм аз: Равносметката“. В тях бившата детска звезда разказва подробно за тежката си борба с алкохолната и опиоидната зависимост, следродилната депресия, домашното насилие и натиска от това да израснеш под светлините на прожекторите в Холивуд.

911 call shows Hayden Panettiere's friend found her 'unresponsive' from apparent cardiac arrest: police https://t.co/aiGWUxP9K6 pic.twitter.com/RaiyiDo5gT — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Панетиър работи още от бебешка възраст, появявайки се в реклами едва на 11 месеца, преди да получи роли в сапунените сериали „One Life to Live“ и „Guiding Light“.

Тя става един от най-младите актьори, номинирани за награда „Грами“, след като на 9-годишна възраст озвучава принцеса Дот в анимационния филм „Животът на буболечката“ от 1998 г.

По-късно Панетиър участва във филми като „Помни титаните“, когато е едва на 10 години, преди да добие световна популярност с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Герои“, чиято премиера бе през 2006 г.

В началото на новия век тя играе и в редица тийнейджърски комедии и романтични филми, сред които „Ледена принцеса“, „Убийствени мажоретки“ и „Обичам те, Бет Купър“.

През последните години Панетиър говореше открито за проблемите си с наркотиците и алкохола.

През 2022 г. тя сподели, че е била едва на 15 години, когато за първи път са ѝ предложили „хапчета за настроение“ преди излизане на червения килим.

„Трябваше да ме направят по-енергична по време на интервютата“, разказа тя тогава пред списание People.

„Нямах представа, че това не е правилно, нито каква врата ще отвори пред мен по отношение на зависимостта“, разказа тя.

Актрисата се бореше и с тежка следродилна депресия след раждането на дъщеря си Кая през декември 2014 г., която споделя с бившия си годеник Владимир Кличко.

Тя влезе в специализирана клиника през октомври 2015 г.

По повод борбата си със зависимостите, Панетиър постъпи отново в рехабилитационен център през 2020 г., където прекара осем месеца в лечение.

В автобиографията си „Това съм аз: Равносметката“ тя си спомня предупреждението на лекарите, че ако не спре да пие, ѝ остават не повече от пет години живот.