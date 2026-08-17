Свят

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Приятел на звездата от „Герои“ и „Нашвил“ е подал сигнала на тел. 911 в Южна Каролина. Медиците са се опитали да реанимират 36-годишната актриса, но без успех. Полицията не открива следи от престъпление, предстои аутопсия

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 15:42
Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер

Николай Младенов участва в ключови преговори за Газа с Нетаняху и Кушнер
30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?

30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?
Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър
Най-големият пожар в историята на Белгия спря на 300 метра от Германия

Най-големият пожар в историята на Белгия спря на 300 метра от Германия
Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт

Последната публикация на Хейдън Панетиър преди внезапната ѝ смърт
„Кръв и чест“: Как действа неонацистката организация във Великобритания

„Кръв и чест“: Как действа неонацистката организация във Великобритания
Ниското ниво на Дунав застрашава турбини на АЕЦ „Пакш“ в Унгария

Ниското ниво на Дунав застрашава турбини на АЕЦ „Пакш“ в Унгария
Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Т ялото на звездата от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ Хейдън Панетиър е било намерено от неин приятел, който съобщил на диспечера на тел. 911, че актрисата е в безсъзнание вследствие на вероятен сърдечен арест, съобщават полицейски източници.

Неидентифицираният мъж се обадил на спешния телефон в 13:51 ч. в неделя от апартамент в Грийнвил, Южна Каролина, за да съобщи за „жена в безсъзнание“ със „сърдечен арест“, предаде TMZ.

Пристигналите на място парамедици са се опитали да съживят 36-годишната жителка на Палисейдс, Ню Йорк, прилагайки спешни мерки за поддържане на живота, които включват интубация, използване на дефибрилатор и интравенозно приложение на медикаменти.

Медицинският екип е извършил и сърдечен масаж, но смъртта на актрисата е била констатирана в 14:32 ч. - едва пет дни преди тя да навърши 37 години.

Към момента не е ясно кой точно е подал сигнала. От полицията съобщиха в неделя единствено, че тя е била открита от „познат“, без да разкриват самоличността му.

По информация на медиите в събота тя е отлетяла от Лос Анджелис заедно с бившата си половинка Брайън Хикерсън. Към момента обаче няма потвърждение дали именно той е човекът, открил тялото.

От органа на реда заявиха, че няма „следи от насилствена смърт“ и че ще бъде извършена аутопсия.

Шокиращата кончина на актрисата идва едва три месеца след излизането на откровените ѝ мемоари „Това съм аз: Равносметката“. В тях бившата детска звезда разказва подробно за тежката си борба с алкохолната и опиоидната зависимост, следродилната депресия, домашното насилие и натиска от това да израснеш под светлините на прожекторите в Холивуд.

Панетиър работи още от бебешка възраст, появявайки се в реклами едва на 11 месеца, преди да получи роли в сапунените сериали „One Life to Live“ и „Guiding Light“.

Тя става един от най-младите актьори, номинирани за награда „Грами“, след като на 9-годишна възраст озвучава принцеса Дот в анимационния филм „Животът на буболечката“ от 1998 г.

По-късно Панетиър участва във филми като „Помни титаните“, когато е едва на 10 години, преди да добие световна популярност с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Герои“, чиято премиера бе през 2006 г.

В началото на новия век тя играе и в редица тийнейджърски комедии и романтични филми, сред които „Ледена принцеса“, „Убийствени мажоретки“ и „Обичам те, Бет Купър“.

През последните години Панетиър говореше открито за проблемите си с наркотиците и алкохола.

През 2022 г. тя сподели, че е била едва на 15 години, когато за първи път са ѝ предложили „хапчета за настроение“ преди излизане на червения килим.

„Трябваше да ме направят по-енергична по време на интервютата“, разказа тя тогава пред списание People.

„Нямах представа, че това не е правилно, нито каква врата ще отвори пред мен по отношение на зависимостта“, разказа тя.

Актрисата се бореше и с тежка следродилна депресия след раждането на дъщеря си Кая през декември 2014 г., която споделя с бившия си годеник Владимир Кличко.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър

Тя влезе в специализирана клиника през октомври 2015 г.

По повод борбата си със зависимостите, Панетиър постъпи отново в рехабилитационен център през 2020 г., където прекара осем месеца в лечение.

В автобиографията си „Това съм аз: Равносметката“ тя си спомня предупреждението на лекарите, че ако не спре да пие, ѝ остават не повече от пет години живот.

Редактор: Стела Христова
актриса Хейдън Панетиър смърт сърдечен арест Герои Нашвил зависимост следродилна депресия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Откриха метеорит в планинска местност край Монтана

Откриха метеорит в планинска местност край Монтана

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 18 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 20 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 20 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кание Уест

Кание Уест планира два концерта в Русия през есента

Любопитно Преди 21 минути

Музикалният промоутър SAY Agency съобщи, че американският рапър Кание Уест планира два мащабни концерта на стадион „Газпром Арена“ в Санкт Петербург през октомври, пренебрегвайки международния бойкот на западните изпълнители срещу Русия

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Свят Преди 26 минути

Двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

България Преди 35 минути

Мъжът починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Свят Преди 1 час

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист

д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“

Превенция, скрининг и ранна диагностика на онкологичните заболявания в България

Любопитно Преди 1 час

Медицинският онколог д-р Димо Манов гостува в подкаста „Доктор Здраве с Мария“, където обсъди актуалните теми в съвременната онкология

<p>Смях и плач накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия</p>

Смях и плач предизвикаха масова истерия и накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия

Свят Преди 1 час

Ужасени родители прибраха над 600 деца заради „зли духове“, но медиците посочиха истинския виновник за психозата

Доналд Тръмп

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

Тръмп е повторил за пореден път тази позиция на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за слагане на край на конфликта

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

България Преди 2 часа

Градът очаква хиляди гости и повече от 1000 журналисти от цял свят

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

Любопитно Преди 2 часа

Футболната ни легенда изрази публично огромното си възхищение към младата грация Стилияна Николова след нейния триумф на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, наричайки я „истинско българско чудо“

<p>Атина скочи срещу Анкара заради два морски парка</p>

Гърция обяви за незаконни новите морски паркове на Турция

Свят Преди 2 часа

Атина твърди, че зоните се простират извън турските териториални води и върху гръцкия континентален шелф

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

Любопитно Преди 3 часа

Зодиите преживяват изневярата и предателството по различен начин. За някои предателството е най-големият удар върху връзката, докато други намират за по-лесно да се откажат от подобни ситуации

Снимката е архивна: Товарни кораби в пристанището на Одеса. Разположен на кръстопътя на няколко от основните световни търговски маршрути, пристанищният град е от ключово значение за икономиката на Украйна

Русия удари граждански кораб в Одеса след рекордна атака на Украйна с над 800 дрона

Свят Преди 3 часа

Търговски съд под флага на Того бе поразен в пристанищния град часове след като Киев нанесе един от най-мащабните си удари по Москва и руската логистика

Минималната заплата за 2027 г.: Предлагат диапазон между 692 и 750 евро

Минималната заплата за 2027 г.: Предлагат диапазон между 692 и 750 евро

Парите ни Преди 3 часа

КТ „Подкрепа“ предлага конкретният размер да бъде определен сега, а преговорите за постоянен механизъм да продължат

Игра на Бог в лабораторията: SpudCell обещава чудеса, но с какъв риск

Игра на Бог в лабораторията: SpudCell обещава чудеса, но с какъв риск

Любопитно Преди 3 часа

Наскоро учените вдигнаха шум около SpudCell - „синтетична клетка“, биоинженерно създадена да имитира функциите на живите клетки. Сглобена в лаборатория от биомолекули като протеини, липиди и ДНК, SpudCell обещава много потенциални терапевтични ползи

Чували ли сте за турската Атлантида? Вижте града, който морето погълна за един миг

Чували ли сте за турската Атлантида? Вижте града, който морето погълна за един миг

Любопитно Преди 3 часа

Шофьор блъсна велосипедист и избяга в Чепеларе

Шофьор блъсна велосипедист и избяга в Чепеларе

България Преди 3 часа

45-годишният мъж е със счупен крак, а водачът на автомобила е установен по-късно

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
1

Откриха метеорит край Монтана

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Нов триумф за „Мамник“, взе награда в Чехия

Edna.bg

За първи път в Пловдив: Големият форум на „Ох, на мама!“ събира бременни и родители

Edna.bg

Отложиха мач на Брага - португалците се прибрали с хранително натравяне от България

Gong.bg

Това ли е най-скъпата селекция в историята на Левски

Gong.bg

Намериха метеорит край Монтана

Nova.bg

Полицаи убиха питбул, докато хапел собственичката си, но простреляха и нея

Nova.bg