Свят

Илон Мъск вече не е трилионер след спад на акциите на Tesla и SpaceX

Спадът в цената на книжата на SpaceX и Tesla намали богатството на Мъск под границата от 1 трилион долара

24 юни 2026, 21:56
Илон Мъск вече не е трилионер след спад на акциите на Tesla и SpaceX
Източник: БТА/AP

Ц аруването на Илон Мъск като първия трилионер в света се оказа изненадващо кратко. По-малко от две седмици след като влезе в историята, рязка разпродажба на акции на SpaceX и Tesla свали състоянието му отново под границата от 1 трилион долара.

Според Bloomberg Billionaires Index нетното богатство на Мъск е намаляло до около 957 милиарда долара, с което приключи краткият му престой като единствения човек в историята с 13-цифрено състояние.

Спадът идва след рязко поевтиняване на акциите на SpaceX след шумния борсов дебют на компанията по-рано този месец.

Мъск стана първият трилионер в света на 12 юни, когато SpaceX дебютира на фондовия пазар, а силният интерес на инвеститорите изтласка оценката на компанията над 2 трилиона долара и временно повиши богатството му до около 1,1 трилиона долара.

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Еуфорията около обявяването на борсата обаче бързо отшумя.

В пика си SpaceX беше оценявана на близо 3 трилиона долара, като за кратко се превърна в една от най-ценните компании в света. Оттогава пазарната ѝ капитализация е спаднала до малко над 2 трилиона долара, което означава, че за малко повече от седмица компанията е загубила почти 1 трилион долара от стойността си.

Само този спад е почти равен на цялото състояние на Мъск.

Ръководителят на финансовия анализ в AJ Bell Дани Хюсън коментира, че продажбата отразява реалността, че новолистнатите компании често преминават през период на силна волатилност, след като първоначалният ентусиазъм отшуми.

„SpaceX може да изглеждаше като компания с късмет след рекордното си първично публично предлагане (IPO), но през последните няколко дни се приземи рязко, като в един момент акциите ѝ паднаха под цената от първия ден на борсовия дебют“, каза тя.

„Акциите след IPO често навлизат в период на волатилност, докато пазарът се опитва да оцени новия участник, част от инвеститорите бързат да реализират печалби, а други преценяват на каква цена са готови да влязат“, допълва той. 

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По думите ѝ при компания като SpaceX много от инвестиционните решения вероятно са били емоционални и водени от очаквания за огромен напредък в космическите изследвания и тяхното практическо приложение, но инвестирането трябва да се прави с търпение и трезва преценка, независимо от мащаба на сумите.

Натискът върху SpaceX дойде на фона и на по-широка слабост в технологичния сектор. Tesla, друг основен източник на богатството на Мъск, поевтиня с 5,8% в понеделник, след като инвеститорите започнаха да разпродават акции, свързани с изкуствения интелект и полупроводниците.

Тъй като голяма част от състоянието на Мъск е концентрирано в корпоративните му дялове, а не в кеш, колебанията в цените на акциите на SpaceX или Tesla могат да водят до огромни промени в богатството му само в рамките на ден.

Въпреки че вече е под прага от 1 трилион долара, Мъск остава убедително най-богатият човек в света. Данните на Bloomberg показват, че той все още има солидна преднина пред най-близките си конкуренти, сред които съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин, както и основателят на Amazon Джеф Безос.

Правилата за успех на Илон Мъск
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Илон Мъск
Илон Мъск
Илон Мъск
Илон Мъск
Източник: independent    
Илон Мъск SpaceX Tesla борса акции трилионер финанси инвестиции богатство IPO
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