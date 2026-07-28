Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

Володимир Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп, като разговорите ще бъдат насочени към подкрепата за Украйна и укрепването на двустранните отношения.

Основен приоритет на Украйна е противоракетната отбрана, както и получаването на допълнителна американска помощ за защита срещу въздушни атаки.

Зеленски заяви, че целта е постигане на мир и по-силно стратегическо сътрудничество със САЩ, а по време на визитата си ще отдаде почит и на покойния сенатор Линдзи Греъм.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със САЩ.

„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, подчерта Зеленски.

Зеленски в САЩ: Ще освободим цяла Украйна

Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион.