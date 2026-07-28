Свят

Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

Украинският лидер постави противоракетната отбрана и сигурността на страната сред основните си цели

28 юли 2026, 09:47
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски   
Източник: БТА
  • Володимир Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп, като разговорите ще бъдат насочени към подкрепата за Украйна и укрепването на двустранните отношения.
  • Основен приоритет на Украйна е противоракетната отбрана, както и получаването на допълнителна американска помощ за защита срещу въздушни атаки.
  • Зеленски заяви, че целта е постигане на мир и по-силно стратегическо сътрудничество със САЩ, а по време на визитата си ще отдаде почит и на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със САЩ.

„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, подчерта Зеленски.

Зеленски в САЩ: Ще освободим цяла Украйна

Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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