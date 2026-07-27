Бетовен или птици: Всеки българин вече може да гласува как да изглеждат новите евробанкноти

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Лудвиг ван Бетовен, Мария Кюри и Леонардо да Винчи или реки, птици и европейски институции. Това са двете посоки, между които Европейската централна банка търси новия облик на евробанкнотите.

ЕЦБ представи десет проекта за следващата серия банкноти и отвори онлайн допитване, в което могат да участват граждани от цяла Европа. Анкетата е достъпна и на български език и ще остане отворена до 21 септември.

Европейците обаче не избират пряко победителя. Резултатите от допитването ще бъдат разгледани заедно с оценката на независимо жури, техническата проверка на проектите и отделно представително проучване сред граждани на еврозоната. Окончателното решение ще бъде взето от Управителния съвет на ЕЦБ към края на годината.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард също представи проектите в социалните мрежи, като показа част от предложенията за новия облик на банкнотите и насочи европейците към общественото допитване.

Какво точно се избира

В надпреварата са останали десет цялостни проекта, обозначени с буквите от A до J. Всеки от тях показва как биха изглеждали всички шест банкноти от бъдещата серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Всички десет проекта могат да бъдат разгледани на официалната страница на Европейската централна банка.

Пет от предложенията са разработени по темата „Европейска култура“, а останалите пет – по темата „Реки и птици“.

Това означава, че не се избира отделна картинка за всяка купюра. Всеки проект представлява завършена серия със собствен стил, цветово решение, подредба и начин на представяне на вече определените лица и мотиви.

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Лицевата и обратната страна на всяка една банкнота от десетте предложени серии могат да бъдат разгледани подробно в специалната мултимедийна секция на Европейската централна банка.

Имената на дизайнерите не се показват в самото допитване, за да не влияят тяхната националност или професионална известност върху оценката. Проектите са подредени с произволно разпределени букви, а участниците трябва да ги преценяват единствено по външния им вид.

Бетовен, Мария Кюри и Леонардо да Винчи

Темата „Европейска култура“ поставя известни личности върху лицевата страна на банкнотите, а на обратната показва места и дейности, чрез които културата се споделя между хората.

Разпределението е следното:

върху 5 евро е оперната певица Мария Калас, а от другата страна – улични артисти;

е оперната певица Мария Калас, а от другата страна – улични артисти; върху 10 евро е Лудвиг ван Бетовен, а отзад – музикален фестивал с хор;

е Лудвиг ван Бетовен, а отзад – музикален фестивал с хор; върху 20 евро е Мария Склодовска Кюри, а обратната страна показва училище или университет;

е Мария Склодовска Кюри, а обратната страна показва училище или университет; върху 50 евро е Мигел де Сервантес, а отзад – библиотека;

е Мигел де Сервантес, а отзад – библиотека; върху 100 евро е Леонардо да Винчи, а обратната страна е посветена на музеи и изложби;

е Леонардо да Винчи, а обратната страна е посветена на музеи и изложби; върху 200 евро е писателката и пацифист Берта фон Зутнер, а отзад – обществен площад.

Личностите и сцените вече са определени от ЕЦБ. Разликата между петте предложения е в начина, по който дизайнерите са ги изобразили и са изградили общия облик на серията.

Реки, птици и европейски институции

Втората тема проследява пътя на водата от планинския извор до морето. На лицевата страна на всяка банкнота са съчетани различен речен пейзаж и характерна птица, а на обратната са разположени сгради на европейски институции.

При тази тема са предвидени:

5 евро с планински извор и стенолазка, а отзад – Европейският парламент;

с планински извор и стенолазка, а отзад – Европейският парламент; 10 евро с водопад и земеродно рибарче, а отзад – Европейската комисия;

с водопад и земеродно рибарче, а отзад – Европейската комисия; 20 евро с речна долина и пчелояди, а отзад – Европейската централна банка;

с речна долина и пчелояди, а отзад – Европейската централна банка; 50 евро с извиваща се река и бял щъркел, а отзад – Съдът на Европейския съюз;

с извиваща се река и бял щъркел, а отзад – Съдът на Европейския съюз; 100 евро с речно устие и саблеклюн, а отзад – Европейският съвет и Съветът на ЕС;

с речно устие и саблеклюн, а отзад – Европейският съвет и Съветът на ЕС; 200 евро с морски пейзаж и северна олуша, а отзад – Европейската сметна палата.

И тук петте проекта използват едни и същи основни мотиви, но ги представят по различен начин. Част от предложенията изглеждат близо до традиционните банкноти, докато други използват по-смело и необичайно оформление.

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Как европейците могат да участват

В онлайн анкетата на ЕЦБ може да участва всеки, независимо от възрастта, гражданството и държавата, в която живее.

Допитването е достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително на български. За участие е необходимо единствено устройство с достъп до интернет.

Анкетата е анонимна. ЕЦБ не събира имена или данни за контакт, чрез които участникът може да бъде пряко разпознат. В края има няколко демографски въпроса, но на тях може да не се отговаря.

Системата е направена така, че предпочитанието на един участник да бъде отчетено само веднъж.

Разгледайте десетте проекта и участвайте в допитването на ЕЦБ тук.

Може ли най-харесваният проект да не бъде избран

Да. Общественото допитване е важна част от процедурата, но не е референдум и проектът с най-много гласове не става автоматично победител.

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Паралелно с отворената анкета независимо изследователско дружество провежда проучване със същите въпроси сред представителна извадка от населението на еврозоната. Така ЕЦБ ще разполага както с мнението на хората, които сами са решили да участват онлайн, така и с резултати, които представят по-балансирано различните групи в обществото.

Управителният съвет на ЕЦБ ще вземе предвид:

резултатите от двете проучвания;

заключенията на журито;

техническата оценка на проектите;

възможността избраният дизайн да бъде доразвит като сигурна и удобна за използване банкнота.

ЕЦБ ще публикува доклад с резултатите от проучванията, след като бъде избрана окончателната посока.

Как се стигна до финалните десет проекта

Процедурата започна с търсене на теми, които могат да представят общата европейска идентичност. При предишното обществено допитване повече от 365 000 европейци дадоха мнението си.

След консултации с граждани и експерти ЕЦБ избра темите „Европейска култура“ и „Реки и птици“, а след това определи и конкретните личности, природни мотиви и институции за всяка купюра.

В конкурса за дизайн са подадени 1241 кандидатури от всички държави в ЕС. От тях са избрани 25 дизайнери, които да разработят предложения за едната или и за двете теми.

До крайния срок са представени общо 39 серии – 23 по темата „Реки и птици“ и 16 по темата „Европейска култура“. Независимо жури от 21 експерти е избрало пет проекта от всяка тема.

При оценката са разглеждани не само красотата и оригиналността на изображенията, но и доколко купюрите се различават лесно една от друга, дали са разбираеми и достъпни за различни групи хора и дали могат да се използват удобно в ежедневието.

България също участва в избора

В журито има по един представител от всяка държава в еврозоната. България участва за първи път като пълноправен член след присъединяването си към еврозоната.

Българският представител е графичният дизайнер и творчески директор Чавдар Кенаров, номиниран от Българската народна банка.

Журито не е подреждало десетте проекта от първи до десети. То е избрало петте най-добри предложения във всяка от двете теми, без да посочва предварителен фаворит.

Кога ще видим новите банкноти

Окончателното решение за дизайна се очаква към края на годината, но това не означава, че новите банкноти ще се появят веднага.

След избора проектът трябва да бъде доразвит и приспособен към изискванията за реални пари. Предстоят разработване и изпитване на защитните елементи, проверка на материалите, подготовка на производството и тестове с банкомати, броячни машини и други устройства за обработка на пари.

Едва след приключването на тези етапи ще започне отпечатването и постепенното пускане в обращение. ЕЦБ посочва, че това ще отнеме няколко години. Засега няма определена точна дата за появата на новата серия.

Какво ще стане със сегашните евробанкноти

Няма причина хората да обменят или да харчат прибързано сегашните си банкноти. Те ще запазят стойността си и ще продължат да се използват успоредно с новата серия.

ЕЦБ все още не е решила кога и по какъв начин бъдещите банкноти ще бъдат пуснати в обращение. Обичайно новите серии се въвеждат постепенно, а старите се изтеглят в продължение на дълъг период.

Следващата серия ще включва банкноти от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Купюра от 500 евро не е част от конкурса, тъй като тя не се произвежда в действащата серия „Европа“.

Това ще бъде първата цялостна промяна на изображенията върху евробанкнотите от въвеждането им през 2002 г. Втората серия „Европа“ подобри защитата и издръжливостта им, но запази общата тема с архитектурни стилове, прозорци и мостове.

Защо изобщо се сменя дизайнът

Обновяването е част от дългосрочната работа на Евросистемата за защита на парите в брой.

Новата серия трябва да бъде:

по-трудна за фалшифициране;

по-издръжлива и по-щадяща околната среда;

по-лесна за разпознаване от хора със зрителни затруднения;

по-близка до европейците и общата им идентичност.

Затова изборът не е само между Бетовен и птици. Решението ще определи как Европа ще изглежда върху парите, които милиони хора използват всеки ден.