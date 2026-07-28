Битката за "Дондуков" 2: Кои са очакваните номинации и възможните неизвестни

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П резидентската кампания на практика вече е започнала, въпреки че официалният ѝ старт предстои. Това заяви в ефира на NOVA социологът доц. Георги Лозанов.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Какво показват първите сигнали за предстоящата надпревара за държавен глава?

Според доц. Лозанов президентските избори ще бъдат определящи за развитието на политическата ситуация в страната през следващите години.

„От тези избори се очаква да се появи контрабаланс на много силната победа на Румен Радев. Той спечели президентските избори, а впоследствие се превърна в самостоятелен политически фактор. Големият въпрос сега е дали ще се появи кандидат, който да предложи ясна алтернатива на силната евроскептична линия“, заяви Лозанов.

По думите му засега не е ясно дали останалите политически сили ще успеят да се обединят около кандидат с достатъчно широка подкрепа.

Ранната кандидатура може да промени кампанията

Медийният експерт Петко Петков определи като положителен ход ранното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова.

Според него това ще принуди останалите политически сили по-бързо да обявят своите претенденти, вместо да отлагат решенията си до последния момент.

„За първи път имаме сериозен кандидат толкова рано. Това неминуемо ще накара останалите претенденти също да излязат с имената си. Големият въпрос е дали в дясното политическо пространство ще се намери фигура, която да успее да надскочи рамките на собствения си електорат“, коментира Петков.

Той смята, че ранният старт дава възможност за по-съдържателен обществен дебат и по-дълга предизборна кампания.

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„Засега има един кандидат и половина“

Социологът Кольо Колев е на мнение, че реалната предизборна надпревара все още не е започнала, тъй като липсва истинска конкуренция между кандидатите.

„Една от слабостите на българския политически процес е, че кандидатурите традиционно се обявяват твърде късно. Илияна Йотова все още не е получила подкрепата на всички политически сили, с които името ѝ се свързва. На практика в момента имаме състезание с един кандидат и половина – един официално обявен и отделни индикации за други възможни участници“, каза Колев.

Очаква се ключова битка

Анализаторите са единодушни, че предстоящите президентски избори ще бъдат сред най-важните политически събития в страната. Очаква се в следващите седмици политическите партии да започнат по-активно да представят своите кандидатури и послания, което ще очертае и основните линии на предизборния сблъсък.

Ранният старт на кампанията според тях ще даде повече време за дебат по темите, които ще определят избора на българските избиратели, както и за изясняване на политическите алтернативи преди вота.