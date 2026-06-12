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Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт

Компанията на Илон Мъск изпревари Meta по пазарна стойност, изстрелвайки милиардера на прага на първия трилион

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 09:52
Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт
Източник: Getty

К осмическата компания SpaceX официално записа името си в историята на световните финансови пазари. Дружеството на Илон Мъск потвърди продажбата на близо 555,6 милиона акции на фиксирана цена от 135 долара за брой. С този ход компанията набра колосалните 75 милиарда долара (64,8 млрд. евро) и даде зелена светлина за старта на борсовата търговия.

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

С това постижение SpaceX счупи досегашния рекорд за най-голямо първично публично предлагане (IPO) в историята, държан от петролния гигант Saudi Aramco, който при листването си през 2019 г. събра 29 милиарда долара.

След грандиозния си дебют SpaceX е оценена на 1,77 трилиона долара. Това я нарежда сред най-скъпите корпорации на планетата, като пазарната ѝ капитализация вече надминава тази на технологичния гигант Meta (собственик на Facebook).

Въпреки борсовия дебют обаче, Илон Мъск няма намерение да изпуска управлението. Чрез специален клас акции с разширени права на глас, милиардерът запазва над 80% от контрола върху вземането на решения в дружеството. Любопитен детайл е и самият подход към IPO-то — за разлика от стандартната практика за обявяване на ценови диапазон, SpaceX директно фиксира крайната цена на 135 долара за акция.

Илон Мъск може да стане първият трилионер

  • Илон Мъск — първият трилионер в историята?

Рекордното листване увеличи личното състояние на Мъск с около 275 милиарда долара. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното му богатство вече възлиза на 970 милиарда долара, а редица финансови медии твърдят, че границата от 1 трилион долара вече е преминана. Ако акциите на SpaceX поскъпнат в първите дни от търговията, Мъск официално ще стане първият трилионер в света.

Финансовите отчети на компанията показват, че инвеститорите купуват не настоящи резултати, а бъдещи обещания. За изминалата година SpaceX е отчела нетна загуба от 4,94 милиарда долара при общи приходи от 18,67 милиарда долара.

Основното перо, което „изяжда“ печалбите, са масивните инвестиции в мега-ракетата Starship — ключов елемент от дългосрочните планове на Мъск.

Ключови показатели на SpaceX Стойност
Пазарна оценка след IPO $1,77 трилиона
Годишни приходи $18,67 милиарда
Годишна нетна загуба $4,94 милиарда
Приходи от Starlink $11,00 милиард
  • Starlink остава златната кокошка

Сателитната интернет мрежа Starlink продължава да бъде основният двигател на реални приходи, носейки 11 милиарда долара за последната година. В орбита вече работят близо 9600 спътника, обслужващи над 10 милиона потребители в глобален мащаб. На хоризонта се вижда и следващата технологична революция — директна връзка между стандартни смартфони и сателити, което ще елиминира зоните без обхват на Земята. Макар Amazon да се опитва да изгради конкурентна система, проектът им изостава значително.

SpaceX планира да атакува и пазара на корпоративни решения с изкуствен интелект (ИИ), оценяван на над 22 трилиона долара. Една от най-смелите и екзотични идеи на Мъск включва изграждането на центрове за данни в самата орбита, които да обслужват ИИ приложения.

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Тези иновации са обвързани и с мега-пакета за възнаграждение на Мъск. За да получи допълнителен бонус от 1,3 милиарда акции от клас Б, той трябва да постигне цели, които звучат като научна фантастика:

  1. Оценката на SpaceX да нарасне четирикратно до 7,5 трилиона долара.
  2. Орбиталните центрове за данни да осигуряват 100 теравата изчислителна мощност годишно.
  3. Създаване на постоянна и самоиздържаща се колония на Марс с поне 1 милион жители.

Именно тези мащабни, макар и рискови визии, продължават да движат инвеститорския ентусиазъм на Уолстрийт.

Редактор: Стела Христова
Източник: Бойчо Попов/БТА    
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