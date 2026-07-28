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Мицкоски: Конституционни промени във формата, която сега се иска, няма да има

Целта на правителството на РСМ е не просто да започне преговори за членство в ЕС, а да бъде част от ЕС, подчерта премиерът

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 11:58
Мицкоски: Конституционни промени във формата, която сега се иска, няма да има
Източник: EPA/БГНЕС

Н яма да има промени в конституцията на Северна Македония "в тази форма, в която сега се иска". Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в подкаста "Рищази“.

"Целта на правителството на страната е да се намери устойчиво решение, което да доведе Северна Македония до крайната й цел- членство в ЕС", допълни той. 

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Мицкоски заяви, че "в целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички".

В отговор на въпрос, свързан с приетата от правителството на Северна Македония преговорна рамка, условие за начало на преговори в която са промените в конституцията на страната, Мицкоски заяви, че е наясно за "какво се е споразумяло предишното правителство, но и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека".

"Сега на принципа, "ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете", ние сме задължени да приемем това, което е договорено. От друга страна това, което едно българско правителство е приело (и) което се нарича зачитане на правата на човека (...) има дузина решения от Съда по правата на човека в Страсбург за македонската общност в България -  да зачита нейните човешки права, да разреши регистрацията на клубове и организации и т.н.. Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС (...) Това е политика на двойни стандарти. Простете, но не съм фен на този тип политика", заяви Мицкоски.

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

По думите му целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство в ЕС, а да бъде част от ЕС. 

"Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да разговаряме. Не сме готови да говорим за бързи, временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже "си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС". Тези 4-5 години минаха преди 3 години, а ние все още сме на същото място, където бяхме преди да сменим конституционното име (...) сменихме и знамето, сменихме банкнотите  и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика: "прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово". Както виждате, опитът ни учи по трудния начин. Аз просто се опитвам, като първи човек в правителството, да видя нещата малко по-ясно", заяви Мицкоски, според когото правителството на Северна Македония ще продължи да бъде ангажирано с изпълнението на Плана за реформи и "да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани".

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По думите му в страната "има усещане за корупция" и посочи проучване, според което 80% от гражданите казват, че в Северна Македония има корупция, но на въпроса дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция на общинско равнище, по-малко от 5 процента от анкетираните отговарят положително, а на централно равнище процентът е по-малко от три. 

Поради това в сътрудничество между МВР и "известна международна неправителствена организация" ще бъде открита линия "Докладване на корупция“, където граждани, на които е поискан подкуп, ще могат да го съобщят, каза Мицкоски.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова    
Християн Мицкоски Северна Македония Конституционни промени Членство в ЕС Отношения България - Северна Македония Двойни стандарти Преговорна рамка Права на човека Изнудване Корупция
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