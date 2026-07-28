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Президентът на САЩ Доналд Тръмп: Готов съм на военни действия, ако преговорите с Иран се провалят

Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон води задълбочени разговори с Техеран, но е готов да възобнови военните действия

28 юли 2026, 07:50
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  • Доналд Тръмп заяви, че САЩ водят интензивни преговори с Иран, но предупреди, че е готов да възобнови решителни военни удари, ако дипломацията не доведе до бързо споразумение.
  • Вашингтон временно спря въздушните удари срещу Иран, но според Тръмп паузата може да приключи, ако преговорите се провалят. Той твърди, че Техеран е склонен на разговори заради силния военен натиск.
  • Иран отрича да е поискал подновяване на преговорите, като заявява, че контактите продължават чрез посредници и определя твърденията за собствена инициатива за преговори като „изфабрикувани“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води „много задълбочени преговори“ с Иран и предупреди, че е готов да предприеме „решителни военни действия“, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат, съобщи "Ройтерс".

На 27 юли Тръмп заяви, че Съединените щати водят „много задълбочени преговори с Иран“ и предупреди, че е готов на „решителни военни действия“, ако дипломацията се провали.

„Нямаме много време. Или всичко ще стане бързо, или изобщо няма да стане“, каза Тръмп пред Axios в отговор на въпрос колко време е готов да даде на преговорите.

„Не можеш да ги подкупиш. Трябва да ги победиш и ние ще ги удряме докрай с голяма сила. Но ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп на митинг в Мичиган.

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

По думите му има шанс за постигане на споразумение по конфликта между двете страни. В същото време обаче Тръмп предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите не дадат резултат.

Вашингтон внезапно преустанови двуседмичната кампания от въздушни удари срещу Иран миналата събота - поредният стратегически обрат на Тръмп в продължаващия вече пет месеца конфликт.

Иран иска да преговаря, „защото ние ги удряме много силно“, обясни президентът на САЩ пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“.

Тръмп става все по-недоволен от преговорите с Иран

„Мисля, че има добър шанс нещо да се случи и ако се случи - добре, ако не се случи - ще се върнем към това, което правехме преди два дни“, добави Тръмп.

В контраст с на пръв поглед оптимистичните коментари на американския президент, Иран изглежда бързо реши да тества паузата във военните операции на САЩ, като Саудитска Арабия, Йордания и Ирак съобщиха днес за нови атаки с дронове, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви по-рано през деня, че все още се обменят съобщения между двете страни чрез посредници и че Иран не е изоставил дипломацията, но изявленията, че Иран е поискал възобновяване на преговорите, са „изфабрикувани“.

„Това не е в нашето ДНК“, посочи Багаи.

Източник: "Ройтерс", БТА    
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