Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара

Състоянието му достигна нов връх

Според списъка на милиардерите в реално време на Forbes, общото състояние на Мъск достигна нов връх, особено след сливането на компанията за космически транспорт SpaceX и инициативата за изкуствен интелект xAI. Комбинираната оценка на SpaceX и xAI от 1,25 трилиона долара увеличи състоянието на Мъск с приблизително 84 милиарда долара наведнъж, като го издигна над 850 милиарда долара.

Акциите му в Tesla също представляват значителна част от богатството му. Стойността на акциите на производителя на електрически превозни средства играе ключова роля за общото увеличение на богатството на Мъск, а очакваното първично публично предлагане на SpaceX също се превърна във фокусна точка за пазарите и инвеститорите.

Нова оценка донесе рекорд

Разширяване на разликата в списъка с най-богатите

Това развитие бележи нова ера в списъка на най-богатите хора в света, позиционирайки Мъск далеч напред на върха. Според данни на Bloomberg, Мъск, чието състояние преди това достигна 800 милиарда долара, сега е надминал и прага от 850 милиарда долара.