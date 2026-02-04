Любопитно

Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара

Една от най-важните фигури в света на технологиите, Илон Мъск, надмина състоянието си от 850 милиарда долара

4 февруари 2026, 15:57
Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара
Източник: Getty

И лон Мъск стана първият човек в историята, достигнал нетно богатство от над 850 милиарда долара, благодарение на увеличението на стойността на SpaceX и xAI, както и на влиянието на акциите му в Tesla, което го постави далеч напред на върха на световната класация за богатство.

Една от най-важните фигури в света на технологиите, Илон Мъск, надмина състоянието си от 850 милиарда долара, превръщайки се в първия човек в човешката история, достигнал това ниво. Този рекорд дойде след инвестициите и сливанията на милиардера-изпълнителен директор в областите на Космоса, автомобилостроенето и изкуствения интелект.

Състоянието му достигна нов връх

Според списъка на милиардерите в реално време на Forbes, общото състояние на Мъск достигна нов връх, особено след сливането на компанията за космически транспорт SpaceX и инициативата за изкуствен интелект xAI. Комбинираната оценка на SpaceX и xAI от 1,25 трилиона долара увеличи състоянието на Мъск с приблизително 84 милиарда долара наведнъж, като го издигна над 850 милиарда долара.

Акциите му в Tesla също представляват значителна част от богатството му. Стойността на акциите на производителя на електрически превозни средства играе ключова роля за общото увеличение на богатството на Мъск, а очакваното първично публично предлагане на SpaceX също се превърна във фокусна точка за пазарите и инвеститорите.

Нова оценка донесе рекорд

Оценката на новата структура, образувана от сливането на SpaceX и xAI, значително увеличи личното богатство на Мъск. Акциите му в Tesla продължават да съставляват голяма част от състоянието му. Планираното първично публично предлагане на SpaceX показва, че богатството му може да се увеличи допълнително през следващия период.

Разширяване на разликата в списъка с най-богатите

Това развитие бележи нова ера в списъка на най-богатите хора в света, позиционирайки Мъск далеч напред на върха. Според данни на Bloomberg, Мъск, чието състояние преди това достигна 800 милиарда долара, сега е надминал и прага от 850 милиарда долара.

Източник: en.haberler.com    
Илон Мъск Нетно богатство 850 милиарда долара SpaceX xAI Tesla Милиардер Най богатият човек Технологии Рекорд
