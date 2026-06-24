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Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Брутален срив на акциите на SpaceX стопи богатството на ексцентричния предприемач със сума, по-голяма от БВП на редица държави. Благодарение на космическия мащаб на състоянието му обаче, Мъск удържа фронта на границата от 1,1 трилиона долара, оставайки недостижим за простосмъртните

24 юни 2026, 16:20
Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX
Източник: БТА/AP

М илиардерът Илон Мъск претърпя един от най-големите финансови трусове в историята, след като акциите на космическата му компания SpaceX се сринаха на борсата и стопиха личното му състояние с внушителните 350 милиарда долара. И докато за всеки друг това би означавало тотален фалит, за Мъск е просто поредният вторник – благодарение на космическия мащаб на богатството му, той все още си остава първият и единствен трилионер на планетата, съобщава Sky News.

Преди броени седмици SpaceX направи своя дългоочакван дебют на Нюйоркската фондова борса. Още в края на първия ден акциите на компанията скочиха от 150 на 161 долара, изстрелвайки пазарната ѝ стойност над 2,1 трилиона долара. Този исторически скок автоматично превърна Мъск в първия трилионер в човешката история, като Forbes оцени състоянието му на рекордните 1,1 – 1,4 трилиона долара (благодарение на неговия 38-процентен дял в компанията).

Сривът: Когато изходът на борсата се окаже твърде тесен

Радостта от рекорда обаче бързо беше попарена от суровата реалност на пазара. По-малко от две седмици след грандиозния старт, пазарът беше залят от масови разпродажби на технологични акции. Паниката се засили, след като от SpaceX обявиха, че планират да изтеглят нов заем чрез облигации, за да финансират скъпоструващи проекти в сферата на изкуствения интелект (AI).

Инвеститорите, които вече започват да се плашат от надуването на „AI балон“, реагираха светкавично. Само за три търговски сесии акциите на SpaceX паднаха с над 16%, повличайки със себе си и други гиганти като Nvidia, Oracle и автомобилната компания на Мъск – Tesla.

„Инвестицията в AI се превърна в най-пренаселеното място на глобалния пазар. И когато изведнъж всички решат да бягат към изхода, вратата се оказва твърде тясна“, обяснява Найджъл Грийн, главен изпълнителен директор на deVere Group. 

Загуба за милиарди, статус за трилиони

Въпреки че Мъск изгуби сума, която е по-голяма от брутния вътрешен продукт на редица развити държави, той няма нужда от съчувствие. Тъй като първоначалният му финансов скок беше колосален, дори след този брутален удар неговото нетно състояние в реално време се задържа твърдо на границата от 1,1 трилиона долара.

Така, макар и малко по-„обеднял“, ексцентричният предприемач продължава да води класацията за най-богатите хора в света с огромна преднина пред конкурентите си. Историята доказа, че Мъск е създал толкова масивен финансов щит, че дори когато губи стотици милиарди, той пак си остава в своя собствена, недостижима за останалата част от човечеството, трилионерска лига.

Източник: Sky News    
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