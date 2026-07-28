Свят

Земетресение от 3.7 по Рихтер разтърси полуостров Халкидики

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ – БАН), трусът е станал точно в 11:30 часа

28 юли 2026, 12:49
Земетресение от 3.7 по Рихтер разтърси полуостров Халкидики
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд М=3.7 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в района на популярния сред българските туристи гръцки полуостров Халкидики.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ – БАН), трусът е станал точно в 11:30 часа.

Епицентърът на труса е позициониран на около 150 километра от град Петрич, на 210 км от Благоевград и на 280 км от София.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора, както и за това земетресението да е било усетено осезаемо на българска територия.

Източник: НИГГГ    
Земетресение Халкидики Гърция Трус Магнитуд Скала на Рихтер Епицентър НИГГГ БАН Без щети
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