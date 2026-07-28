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Слънце, гръмотевици и температури до 43°: Какво ще бъде времето през август

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  • Август ще започне горещ и слънчев - очакват се температури над климатичната норма, с максимални стойности на места до 38 - 43°C.
  • Ще има периоди с гръмотевични бури и краткотрайни валежи - най-голяма вероятност за купесто-дъждовна облачност има в края на първото десетдневие и след средата на второто, когато температурите временно ще се понижават.
  • Месецът като цяло ще остане по-топъл от обичайното - валежите се очакват около нормата, но времето ще се редува между слънчеви горещи дни и по-облачни периоди с валежи.

Август ще започне със слънчево и горещо време. В края на първото десетдневие има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми, пише NOVA.

Тази година през август се очаква средните температури да бъдат над нормата, която за равнините е между 21° и 25°, за високите полета – между 20° и 22°, а за планините – между и 14°. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите – между 38° и 43°.

Източник: НИМХ

В по-голямата част от страната месечната сума на валежите през август ще е около нормата, която за равнините и високите полета е между 30 и 50 л/кв.м, за Черноморието - между 20 и 35 л/кв.м, а за планинските райони - от 50 до 80 л/кв.м.

През повечето дни от второто десетдневие ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми.

Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през периода се очаква да бъдат около и по-високи от обичайните.

Източник: NOVA    
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